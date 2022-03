Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel de acusaciones de maltrato a sus empleados

Luis Miguel siempre ha estado envuelto en la polémica, pero Myrka Dellanos quiere ponerle un freno de manera contundente.

La ex pareja del astro de la música se pronunció a su favor, luego que surgieran unas acusaciones de maltrato a su personal.

Esta semana una joven llamada Ana Villarín, quien laboró con el cantante, aseguró que “Luis Miguel no es un artista fácil” y que tuvo una experiencia “horrible” trabajando con él.

Las acusaciones

Villarín, en una entrevista con el youtuber Alex Larracilla, no ahondó en mayores detalles por un acuerdo de confidencialidad, pero igual criticó al cantante.

“Algo que nunca entendí, cuando llegaba Luis Miguel, que aparte era tardísimo siempre, por eso siempre empezaban tarde los conciertos, nadie podía estar viéndolo porque no le gustaba”, comentó Villarín, quien agregó que cuando estaba por llegar “todos tenían que voltearse a la pared”.

Dellanos, quien mantuvo una relación sentimental con el artista, salió al paso de estas declaraciones y lo defendió a capa y espada.

La defensa

“Lo conozco bien, y creo que todo lo que está diciendo esta chava (Villarín) es completamente una mentira”, dijo Dellanos en la emisión La mesa caliente, de la cadena Telemundo. “En primer lugar, a mí me consta, que trata a la gente con la que trabaja súper, súper bien. Le ha pagado operaciones, ha hecho todo tipo de cosas buenas para sus empleados”.

La presentadora de televisión dio varios puntos para desmentir esas acusaciones.

“Quiero decirles algo acerca de esta muchacha; ella trabaja para una empresa que supuestamente llevó algunos de los conciertos de Luis Miguel; ella no fue su empleada directamente”, enfatizó. “En segundo lugar, ella dice que no lo podía mirar a los ojos; jamás he visto algo así. Ella también es tiktokera y sabemos que si usas las palabras claves como ‘Luis Miguel me trata mal’ ella va a tener más views y le van a pagar; obvio, por eso es que la pusieron en esa entrevista”.

“Tercer lugar, lo más importante que dijo, que tenía que firmar ese contrato de confidencialidad y que ninguno de los artistas lo hacen, mentira, todos los artistas lo hacen”, acotó. “No sé cómo esta niña se pone a decir ese tipo de mentiras al aire. Todo artista lo tiene; si eres inteligente lo tienes, yo lo tengo en mi casa”.

Dellanos afirmó que no tiene por qué mentir para defender a Luis Miguel de dichas acusaciones.

“No lo diría si no fuese verdad”, subrayó. “No estuviera defendiendo esta parte si no fuese cierto. A mí me consta”.