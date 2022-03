Conozca quienes son las tres cantantes que se negaron al dueto de “Colgando en tus manos” con Carlos Baute

La canción Colgando en tus manos interpretada con la española Marta Sánchez, llevó al cantante venezolano, Carlos Baute, a la fama internacional.

Recuerda con mucho amor y humildad que jamás imaginó que esa canción que está incluida en su disco “De mi Puño y Letra” que salió en el año 2008 le diera tantas satisfacciones y lo llevara por un camino de éxitos profesionales y personales.

“Siempre que compongo una canción la hago con todo el amor del mundo y esperando que los fans la hagan suya, pero ya ves, esto es un trabajo que haces y haces, y nunca sabes cuándo va a llegar tu mejor canción. Gracias a Dios con Colgando en tus manos surgió el milagro y se nos abrieron las puertas del panorama internacional”, expresó.

Carlos Baute canta desde que tiene 13 años. Sus inicios los marcó en el grupo de pop Los Chamos, en su natal Venezuela. Nació el 8 de marzo de 1974 y a los 20 años empezó su carrera como intérprete de baladas.

Las que se negaron

En una entrevista que le hizo Infobae a propósito de una gira de conciertos que realizará en Argentina, Carlos confesó que tres cantantes se negaron a hacer el duo para Colgando en Tus Manos.

“Llamé a Laura Pausini pero justo acababa de hacer James Blunt. Después llamamos a Rosario Flores. Me dijo que no... Yo creo que la canción no le vino (...) Después creo que fue Paulina Rubio; tampoco. Y después llamé a Marta, Marta me dijo que sí”.

Recordó que la canción la compuso en 2004 pero no la incluyó en el disco. “Hice un disco en 2005 y tampoco la incluí. Entró de última en el disco De puño y letra, en el 2008″.

“Sentía que era muy autobiográfica, porque lo de Marbella, lo de Venezuela, todo lo que cuento es real. Lo había vivido en una relación de nueve años, pero era un amor que ya no existía. Pensamos en cambiarle la letra, pero al final entró en el disco tal cual. Menos mal que no se tocó nada...”, comenta entre risas.

Precisa que la canción tuvo un éxito tremendo antes de Marta Sánchez y la discográfica, ya por una causa de marketing, le dijeron: “Vamos a alargarla poquito más, hasta diciembre...”.

“Yo creo que si la hubiese hecho con otra (canante) no hubiese pasado lo mismo (…) El éxito se incrementó con la voz de Marta Sánchez”.

Recuerda con mucho cariño y orgullo a Marta. “Después de 10 años ella me pasó una canción que se llama “Te sigo pensando”, que ha ido muy bien. Pues esa canción hoy día diariamente hace 250.000 visitas, en cuatro días tiene un millón. Que yo saco un single y no pasa”.

Hacer duos con otros cantantes

Este venezolano que se abrió horizontes en el mundo, tiene el sueño de cantar con Juan Luis Guerra y con Carlos Vives.

También confesó que en Argentina, “me hubiera encantado haber cantado con Soda Stereo, aunque no tenga nada que ver con lo que hago yo”.

También dijo que “Abel Pintos me gusta mucho”.

“A Axel ya le dije: tenemos que sentarnos a componer juntos una balada, porque él es un gran baladista”.