Violeta Isfel abre su corazón sobre la gran ansiedad que padece buscando un nuevo hijo

Violeta Isfel fue madre por primera vez hace 18 años de su hijo Omar, sin embargo, desde hace meses se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad para volver a dar vida esta vez al lado de su pareja, Raúl Bernal.

No obstante, el camino no ha sido nada fácil. De acuerdo con unas recientes declaraciones de la protagonista de Atrévete a soñar, Una familia con suerte y Mi marido tiene familia, tuvo que suspender esto momentáneamente por motivos de salud.

Y es que la mexicana fue diagnosticada el año pasado de depresión, por lo que seguir ambos tratamientos médicos la ha afectado mental y físicamente.

“Ahorita mi esposo y yo mejor lo soltamos, porque con tanto medicamento y tanta cosa, se me revolvió todo tan feo que dijimos ‘mejor no presionemos por ahí”, aseveró la actriz en una entrevista citada por People.

“Si Diosito nos lo quiere dar que nos lo dé'; pero mi salud es más importante”, agregó la artista de 36 años, que también señaló que todo este proceso le ha generado mucha ansiedad y tristeza por lograr el embarazo.

“Él me ve mal y se me angustia mucho. Ahorita traigo el esófago quemado, era de: ‘No, no, ya vamos a relajarnos los dos, no necesitamos la presión’, ¡tan tan!”, dijo.

Violeta Isfel está centrada en este momento en superar la depresión que compartió con su público en enero de este año

A la que además ha catalogado como una de “las pruebas más difíciles” que le ha tocado enfrentarse. “[Voy] de la mano de mi terapeuta, que eso es algo que no debes soltar y menos en un momento así”, explicó.

Asimismo, para evitar concentrar mayor energía en la angustia que le produce no concebir su anhelado bebé, Violeta Isfel sigue apostando por su carrera, ahora en la obra Contigo, Pero sola en un teatro de la capital mexicana.