Ella es la actriz de ‘Emily en París’ que estará en la quinta temporada de ‘The Crown’

Las grabaciones de ‘The Crown’ están cada vez más avanzadas, pero no dejan de sorprender a la audiencia las nuevas incorporaciones de este numeroso elenco en el que ahora se conoció que una destacada actriz de ‘Emily en París’ estaría en esta quinta temporada.

Esto alegró a la fiel fanaticada de ambas producciones, pues como suele suceder en otras oportunidades, existen intercambios o participaciones de las estrellas que están impactando en Netflix y que además poseen una trayectoria impecable. Por eso, es grato conocer que la famosa y muy temida Philippine Leroy-Beaulieu quien interpreta a Sylvie, será quien estará en los capítulos finales de esta creación de Peter Morgan.

Con ello se consolida aún más esta nueva entrega en la que hay muchas expectativas ante los secretos que serán develados sobre los últimos días de vida de Lady Di. Y es que se supo que la incorporación de este personaje será decisivo para entender parte de lo que se desconocía sobre la relación entre Dodi Al Fayed y la llamada “Princesa de corazones”, por lo que hay que estar muy atentos.

Actriz de ‘Emily en París’ estará en la quinta temporada de ‘The Crown’

Hasta ahora es poco lo que se sabe sobre los adelantos de la quinta temporada de ‘The Crown’, pero los conocedores de la vida de la familia real británica aseguran que gran parte de sus miembros están muy molestos debido a todo lo que aparentemente se va a presentar en esta historia que siempre ha sido rechazada por la Reina Isabel II. Incluso, se ha llegado a comentar que una vez que se estrene esta entrega pueden surgir problemas legales, entre la monarca y sus realizadores, pues se estará mostrando los momentos más conflictivos y en los que la realeza tuvo tantos desaciertos que no quieren que se revivan y menos a través de una plataforma tan masiva como la streaming.

Por si fuera poco, Philippine Leroy-Beaulieu reiteró que su rol es muy pequeño, pero significativo, pues ella interpretará a Monique Ritz, la viuda del muy afamado Charles Ritz dueño de una de las cadenas hoteleras más importantes y que vendió a Mohamed Al Fayed (Padre de Dodi), en 1979. Además, se hace énfasis en que ese fue el lugar en el que Diana de Gales pasó su última noche en compañía del famoso magnate. “Fue algo muy pequeño, pero muy divertido, y me sentí muy, muy feliz de participar. Cada episodio es como una pequeña película en sí misma. Está increíblemente bien escrito”, dijo la actriz al portal Daily Mail y así lo reseñó Spoiler.

También esta destacada figura del cine y televisión francesa aseguró que le encanta formar parte de proyectos tan diversos, pues eso le permite mostrar su talento y que no la etiqueten con ciertos personajes como el que interpreta en ‘Emily en París’. “No quiero que me encasillen. Ya he sido una perra francesa y es perfecta. No necesito otra. Así que esperaré y confiaré en que lo correcto llegará”, añadió esta estrella que promete más sorpresas en su carrera.