El Karate Kid y yo: Ralph Macchio cuenta sus memorias

Ralph Macchio tiene 38 años viviendo con el personaje de Daniel LaRusso, el gran protagonista del clásico del cine The Karate Kid.

Y a pesar de tanto tiempo, el actor mantiene vigente a ese personaje en Cobra Kai, por lo que nunca podrá separarse de él. Por eso tiene una gran historia que contar.

Waxing On: The Karate Kid and Me será el título de libro biográfico que saldrá a la venta el próximo 18 de octubre.

Daniel LaRusso, en la cultura pop

Ralph Macchio contará sus vivencias de casi 40 años con The Karate Kid. (Dutton.)

“En última instancia, con Waxing On, quería contar mi historia desde la perspectiva única de caminar con estos zapatos durante casi 40 años”, dijo Macchio a la revista People.

“Daniel LaRusso se ha convertido en un elemento fijo de la cultura pop y la película The Karate Kid ha seguido inspirando a nivel humano desde su debut en 1984″, agregó el actor, de 60 años. “Busqué celebrar todo lo que me ha dado”.

Macchio saltó a la fama con su interpretación de un adolescente que aprende kárate de la mano del Sr. Miyagi (Pat Morita), un anciano oriental que lo ayuda a tener confianza en sí mismo y le da lecciones de vida.

The Karate Kid salió en 1984 y Macchio retomó su papel en la secuela, de 1986, y en una tercera parte, en 1989. Casi 30 años después, en 2018, volvió a personificar a Daniel LaRusso para la exitosa serie de Netflix, Cobra Kai.

El título del libro surgió gracias al Sr. Miyagi

“Escribí la mayor parte del libro entre los días de rodaje de las temporadas 4 y 5 de la serie Cobra Kai”, contó Macchio. “Fue un viaje bastante emotivo sumergirme en los recuerdos y experiencias de conseguir el papel y la realización de la película original; mis relaciones con los extraordinarios cineastas y compañeros de reparto. La magia del Sr. Miyagi”.

El título de sus memorias proviene de una escena en la que el Sr. Miyagi le enseña un ejercicio de defensa personal a través del encerado de vehículos (Wax On, Wax Off), y en el libro cuenta los momentos memorables del film, incluyendo la famosa patada final para vencer a Johnny Lawrence en el combate decisivo de la película original.

“Hago la transición a la humillante vida después de la muerte de finales de los 80 y los 90 con humor y honestidad, centrándome en algunas oportunidades de rehacer las cosas que tal vez hubiera deseado tener”, señaló Macchio. “Karate Kid se ha mantenido relevante durante décadas. Ha sido un regalo que aún sigue dando. Con Waxing On puedo compartir mi perspectiva sobre todo”.