Protagonista de “West Side Story” revela que no fue invitada a los Oscar y causa indignación en los fans

Rachel Ziegler Pese a las nominaciones de "West Side Story", Rache Ziegler no fue invitada a los premios Oscar

Rachel Zegler se ha convertido en una de las estrellas del momento después de demostrar su increíble talento histriónico en la nueva versión de “West Side Story”. La actriz dio vida a María, lo que la llevó a una nominación a los premios BAFTA y se declaró ganadora de un Golden Globe como Mejor Actriz.

Justo cuando los fans creían que la verían desfilar por la alfombra roja de los próximos Premios de la Academia, ésta reveló que no había sido invitada.

Sin importar que “West Side Story” tenga siete nominaciones al Oscar (entre ellas Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Director), Zegler no fue considerada para asistir.

La actriz reveló la noticia a un fanático que comentó sobre la última selfie de su soñado vestido azul BAFTA. “No puedo esperar a ver qué te pondrás en la noche de los Oscar”, escribió el fan, a lo que Zegler respondió: “No estoy invitada así que será el pantalón de chándal y la franela de mi novio”.

Rachel Zegler Instagram/ Rachel Zegler

De inmediato sus seguidores inundaron la publicación con comentarios, indignados por la noticia. Un usuario dijo: “Siento mucho que no vayas, Rachel. Simplemente no parece correcto que la estrella de una película nominada al Oscar siete veces y que es parte integral de la película no esté invitada”.

“Entonces, ¿quién está invitado? Quiero decir que todos en el elenco son importantes, pero qué diablos es esto”. “Es increible que la academia no te haya invitado a los Oscar!!!! ¡¡¡¡¡¡¡qué grosero!!!!!!!”.

Mientras que algunos pensaron en que qu8izá se deba a que será una ceremonia más restringida, otros comenzaron a hacer teorías más profundas.

“Es decisión de Disney porque actualmente está filmando Blancanieves en Londres y tendrían que pausar la producción para que ella asista. Recientemente hubo un incendio en el set que ya retrasó la producción y no es justo que todo el elenco y el equipo tengan que reprogramar para que @rachelzegler pueda ir a los Oscar. Ella no está nominada y se está haciendo ver con derecho y desagradecida. Tiene talento, pero arruinará su carrera si no aprende algo de humildad”, escribió un usuario.

También hubo quien mencionó que todo podría deberse a un escándalo que ensombreció a su co-protagonista pues para evitar cuestionamientos o “mancha” la imagen de la ceremonia.

En junio de 2020, Ansel Elgort fue acusado de agresión sexual por una mujer llamada Gabby, quien alegó que el actor se aprovechó de ella cuando ella tenía 17 años y él 20. Elgot negó las acusaciones en un comunicado. “Nunca he agredido ni agrediría a nadie”, dijo, al tiempo que admitió que sí tuvo una “relación breve, legal y totalmente consensuada” con la mujer.

Zegler continuó respondiendo algunos comentarios de fans que le preguntaron por qué no había sido invitada: “No sé, lo he intentado todo, pero no parece estar sucediendo: ‘) Apoyaré West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos tan incansablemente hace 3 años. Espero que ocurra algún milagro de último minuto y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, supongo que así son las cosas a veces. Gracias por toda la conmoción y la indignación. Yo también estoy decepcionado. Pero está bien. Estoy muy orgullosa de nuestra película”.

La participación de Zegler en la ceremonia aún es incierta pues corren rumores de que podría estar pero como presentadora de una categoría.

Mientras que la ceremonia está abriéndole paso cada vez más a las mujeres, especialmente en dirección y producción, resulta increíble que una de las actrices que más ha dado de qué hablar no haya sido considerada. Esto también podría ser un golpe por parte de la Academia ya que Rachel fue muy criticada por haber sido elegida como Blancanieves pues muchos consideran que su color de piel “no va” con el personaje, dejando al descubierto muchos prejuicios.