Kylie Jenner cambió el nombre de su hijo, no siente que Wolf vaya con él

Kylie Jenner y Travis Scott decidieron cambiarle el nombre a su segundo hijo a más de un mes de haber nacido.

El pequeño que llegó al mundo el pasado 2/2/22 era conocido por los fans como Wolf Jacques Scott, sin embargo, su madre anunció que ya no se llama así.

“FYI: El nombre de nuestro hijo ya no es Wolf. Realmente no sentíamos que fuera él. Solo quería compartirlo porque sigo viendo a Wolf en todas partes”, compartió en sus stories.

Al parecer ponerle nombre a su segundo hijo ha sido una ardua tarea para la diva y Travis Scott, pues no le pusieron Wolf hasta 9 días después de nacer, cuando compartieron una ‘story’ en la que se leía: ‘Wolf Webster’.

La pareja no ha mencionado como ser llamará finalmente el recién nacido pero si compartieron un emotivo vídeo titulado ‘A nuestro hijo’.

En el audiovisual que le ha sacado lágrimas a más de uno se puede ver cómo vivieron este segundo embarazo junto a su otra hija, Stormi Webster, de cuatro años, y los cariñosos mensajes de sus familiares antes del nacimiento del bebé.

“A mi nuevo nieto, a quien no puedo esperar más a que nazca, pienso en ti todos los días y estoy muy emocionada de conocerte y darte la bienvenida a la familia. Ya te amo. Estás entrando en la familia más increíble, muchos primos, y vas a tener la mejor vida, porque tienes los mejores padres y la mejor familia. Te amo”, señaló la madre de Kylie.

Kim Kardashian también se unió a los cariñosos comentarios.

“Soy la tía Kiki y Northie y solo quiero que sepas que te queremos mucho. Te tenemos de por vida. Tu familia de por vida. Rezo para que ames a la familia en la que naciste porque somos muy especiales. Te amamos y estamos ansiosos por conocerte”, añade la protagonista de Keeping Up with the Kardashians .

— Kim Kardashian