Ashley Graham presume su cuerpo post parto a un mes de tener a sus gemelos y da lección de amor propio

Ashley Graham se convirtió en madre por segunda vez a principios de este año, cuando tuvo a sus gemelos Malachi & Roman, quienes llegaron a llenar su vida de mayor felicidad.

La famosa estuvo alejada de las redes en los primeros días, pues no es fácil ser mamá de tres, ya que tiene a su otro hijo, Isaac.

Sin embargo, el pasado 10 de febrero volvió a sus redes, y publicó una foto en la que muestra lo difícil que ha sido para ella esta etapa de su vida, pero también lo feliz que se siente.

“Malachi & Roman 🤍 mis hijos han sido los mejores maestros y los mayores recordatorios de que puedo hacer cosas difíciles. esto no ha sido fácil, pero vale mucho la pena. Todavía no puedo creer que tengo 3 hijos 🤯 no puedo esperar para compartir mi viaje de nacimiento y posparto con todos ustedes pronto”, escribió la modelo junto a la foto en la que aparecía cargando a los dos y amamantando.

Poco a poco, la famosa ha vuelto a sus redes, y hace unos días mostró su figura post parto, dando una lección de amor propio.

Ashley Graham muestra su figura post parto tras tener a sus gemelos

La etapa del post parto no es sencilla, y así lo han dejado ver muchas famosas, pero cuando tienes gemelos es más complicada y caótica aún.

Además, recuperar la figura no es fácil, pero Ashley deja ver que poco a poco ha logrado volver a la silueta que tenía antes del embarazo.

La modelo publicó unas fotos en las que aparecía con un look muy chic con leggins, camiseta blanca, chaqueta militar, y tenis blancos y negros.

“Teléfono, llaves, billetera, leche materna”, escribió la famosa, para recordar las cosas que debe llevar al momento de salir de casa.

La famosa recibió miles de halagos por su espectacular figura, y exaltaron su trabajo como mamá.

“Chica te ves hermosa como si no acabaras de tener gemelos, felicidades”, “OMG pero esta mujer luce regia y perfecta”, “que linda te ves Ashley, que mamá tan hermosa”, “no solo eres la mejor mamá, también te ves espectacular”, y “¿acabas de tener gemelos?, que increíble luces”, fueron algunas de las reacciones en redes.