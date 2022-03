Wisin y Yandel se manifiestan sobre tiradera de Residente contra J Balvin

El legendario dúo de reguetoneros Wisin y Yandel se han añadido a la lista de artistas en reaccionar a la tiradera de Residente hacia J Balvin de hace un par de semanas y aquí te contamos lo que tuvieron para decir.

En su visita al programa ‘Despierta América’ de Univisión, el dúo, que se encuentra de tour actualmente, comentó que su opinión es neutra en cuanto a la polémica que generó la tiradera de Residente, dónde arremetió contra el cantante colombiano y lo catalogó de “hipócrita sin talento”, entre otras cosas.

Respetan mucho a ambos

“Cada cabeza y cada mentalidad es un mundo diferente, por eso yo no me atrevo a opinar en esas cosas, obviamente en este momento Wisin y Yandel no están pendientes de la tiradera, pero respetamos mucho a Residente, yo quiero mucho a René, él es un gran ser humano y Balvin también, inclusive, es parte de nuestro disco”, comentó Wisin, en el programa.

E ese mismo orden, los interpretes de ‘Abusadora’ resaltaron el talento y trayectoria de los artistas del género urbano, esperando que pronto se calme el conflicto entre Residente, que estrenó recientemente un nuevo tema llamado ‘This is Not America’, y Balvin.

“Son dos superestrellas y a los dos les tenemos mucho cariño. René es un hombre bien inteligente, un poeta callejero y Balvin es un artista que ha puesto a Colombia muy en alto y sigue creciendo. Esperamos que pronto se solucione”, dijo Wisin.