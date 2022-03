Shakira ignora el pedido de Piqué y habla de lo que le prohíbe

Luego de la victoria del Barcelona FC frente al Real Madrid el pasado domingo donde se llevó la victoria con un 4-0, Shakira no dudó en felicitar a Gerard Piqué.

La colombiana no contuvo su emoción y usó sus redes sociales para elogiar como nunca antes al padre de sus hijos a pesar de que el futbolista le prohíbe hacerlo.

Incluso dejó entrever que el defensor habría jugado lesionado o con dolores.

Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial.

¡He dicho! pic.twitter.com/mYrvqs3EMa — Shakira (@shakira) March 20, 2022

El gesto de Shakira a Piqué que indignó a sus fans madridistas

La cantante posó dibujando un número cuatro con sus dedos lo que indignó a sus fans madridistas.

“Si no te deja decir esas cosas es porque llevaba 6 clásicos perdiendo y él era titular de todos ellos, también hay que recordar que el barca está a 12 puntos en liga”, “Tu marido es el deportista más odiado y con menos valores deportivos de la historia de España. Mejor qué?”, comentaron.

Otros criticaron que permitiera que Gerard le prohibiera hablar sobre algunos temas y la tildaron de sumisa.

“Amiga si te prohíbe eso ahí no es”, “Y sumisa, “Gerard no me deja”, “Pique dictador como no vas a dejar que Shakira te diga lo tanto que te admira”, comentaron.

Shakira y Piqué han formado una de las familias más admiradas del mundo del espectáculo junto a sus hijos Sasha (6 años) y Milán (9 años), a pesar de no estar casados legalmente.

Ellos han demostrado que no necesitan llegar al altar para mantenerse unidos.