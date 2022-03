Natalia Téllez... ¿estuvo en la cárcel?

Natalia Téllez sigue siendo divertida y espontánea, incluso hasta en momentos serios. Tal es el caso de su reciente publicación en la que confesó que estuvo en la cárcel y pese a ello, la “dio risa”.

Pues sí. La actriz y presentadora mexicana de 36 años soltó que estuvo tras las rejas, pero inmediatamente aclaró los motivos para evitar la ola de especulaciones que seguro llegarían con semejante afirmación.

¿Qué llevó a Natalia Téllez a la cárcel?

A través de sus redes sociales, Téllez subió varias fotos de su visita al lugar, pues es parte de la producción de la serie llamada Ninis, donde comparte créditos con Jesús Zavala, Ruy Senderos y Gonzalo Vega Jr. Además, la intérprete escribió: “De cuando fui a la cárcel y me dio risa”, citó PuroShow.

Se supo que en las grabaciones de Ninis comenzó un romance con Gonzalo Vega Jr., por lo que terminó su noviazgo con Jade Fraser.

Natalia se ha dado a conocer prácticamente desde sus inicios en la actuación. Participó en las recordadas telenovelas Rebelde y Palabra de mujer. En el año 2008, pudimos verla actuando en la serie La Rosa de Guadalupe. La también modelo colaboró en el año 2009 con Benny Ibarra en su videoclip “Dejalo ir” y obtuvo la oportunidad de conducir su propio programa llamado El mundo al revés con Natalia.

Téllez ha tenido una carrera imparable, algo a lo que le apostó desde siempre, sin imaginar que en ese plan de vida estaba incluido el convertirse en madre.

Una hija llamada Emilia

Todos recordarán que en septiembre de 2021, la presentadora de ‘Netas Divinas’ anunció que estaba esperando a su primer bebé junto a su pareja Antonio Zabala. “Güero les quería dar una excelente noticia pero como se quedó dormido se las damos Antonio @zaabs y yo... ¡Vamos a ser papás! y no cabemos de alegría!”, escribió en una publicación de Instagram.

Ella misma no lo podía creer. El rol de madre era visto por ella como algo muy exigente y especial para lo cual debía prepararse muy bien. “Supongo que la vida te va llevando a eso o tú es algo que deseas demasiado y vas organizando tu vida. En mi caso, de verdad me enfocado muchísimo en mi carrera... Nunca ha sido un meta, entonces sí sucediera, creo que sería perfecto en el momento, pero si me preguntan ahorita, no tengo idea”, dijo Natalia citada en Mexico.as.com.

El 1 de febrero de este año, la intérprete subió una foto junto a la pequeña Emilia, un ser que llegó para cambiar su visión de la vida y con quien disfruta momentos de calidad.

“Siempre que veía mamás yo decía: ‘tendría que pasar mucho, aprender mucho, estar en otro nivel conmigo para poder dar ese paso’, y de repente creo que mi vida como que se configuró de un modo que dije: ‘Va, lo puedo hacer, me siento preparada’. Y para mí era un reto imposible”, agregó.

Contenido relacionado:

Estos famosos tienen nombres falsos: Descubre su verdadera identidad

Una abuela de 80 años se luce con el Anitta Challenge