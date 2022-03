Mauricio Ochmann muestra nueva faceta actoral con personaje homosexual y rompe estereotipos

Mauricio Ochmann ha sorprendido a sus fans con un personaje que lo saca de su zona de confort, pero deja ver lo versátil que puede llegar a ser su faceta como actor.

Se trata de la película ‘Sin Ti no puedo’ hecha entre México y España y donde comparte protagonismo junto a Maite Perroni.

“Detrás de una vida perfecta siempre existe un oscuro secreto y Blanca hará todo lo que esté a su alcance para recuperar lo que cree es suyo”, dice la premisa oficial.

Ochmann compartió el tráiler a través de sus redes sociales, donde se puede ver que llegará a cines el próximo 21 de abril.

Mauricio Ochmann y su papel como homosexual

El actor de 44 años se metió en la piel del empresario David, quien mantiene una relación con el entrenador físico Álex (Alfonso Bassave).

En las escenas se puede ver al protagonista de ‘El señor de los cielos’ como nunca antes se había visto en un rol de gay.

Un nuevo personaje que sin duda muestra su gran talento y que lo lleva a romper los estereotipos frente a las pantallas.

Hay quienes se han mostrado sorprendidos y han aplaudido su decisión de apostar por un personaje que no está acostumbrado a interpretar.

“Lo que sea que venda Ochman, lo compro”, “Jejeje que nice primero “hazlo como hombre” fue genial y esta seguramente será un exitazo!!! Ya quiero verla”, “Que profesionalidad 👏 @mauochmann Me encanta como actúas y no me pierdo ninguna de tus películas y claro que iré a ver esta, no me la tengo que perder”, comentaron.

Sin embargo, no faltaron los comentarios negativos de quienes rechazan este nuevo rol del actor y critican que haya abandonado su papel como ‘El Chema’ para convertirse en gay.

“No me emociona verlo en ese papel”, “Después de ver la serie el chema y también ver la participación en el señor de los cielos en este papel no lo voy a ver”, “Uyyy nooo , esa película no te pega”, rechazaron.