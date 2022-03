Lucho Jara recordó fallida entrevista a Robbie Williams: “Fue un condoro”

Mariela Román, Claudio Orrego, Sandra Donoso y Lucho Jara se convirtieron en los nuevos invitados de La Divina Comida. Los famosos participaron de cuatro cenas, liderando las respectivas convocatorias en sus hogares. Durante las veladas, sorprendieron con distintas revelaciones, pero sin duda fue este último quien sorprendió al recordar su fallida entrevista a Robbie Williams en el estelar Mucho Lucho, de Canal 13, en el año 2004.

“Lo de Robbie Williams fue un condoro”, partió diciendo sobre el episodio que terminó con el cantante retirándose del estudio. Recordemos que en ese entonces, Lucho Jara debía entrevistar al artista en inglés, pero un malentendido terminó con la conversación precipitadamente.

“¿Porque te las diste de bilingüe y no...?”, consultó Claudio Orrego. “Yo hablaba inglés y sí me entendió. Yo le dije ‘I’m your fan but I’m gonna try not to be’. Que está mal dicho, pero en el fondo un tipo puede entender. ‘Soy tu fan pero voy a tratar de no serlo’”, respondió el animador.

“Esa fue mi frase y él no la entendió. El tipo dijo ‘yo no quiero traductores, no quiero nada’. Porque venía hinchado de las pelotas en Argentina. Entonces el tipo nos aceptó bajo muchas condiciones y dijo ‘la entrevista es en inglés’”, detalló.

Lucho Jara en "La Divina Comida" (CHV)

“Yo hablo inglés, pero no estoy capacitado para realizar una entrevista de una hora, una hora y media a un tipo británico”, comentó, indicando que su equipo le insistió en hacer la entrevista de todas formas. “Debí haber tenido el valor para haber dicho ‘compadre, un momentito, ¿qué idioma se habla en este país? Español. Bueno, lo siento mucho compadre, aquí esta entrevista se hace en español o no se hace’. Eso tendría que haber dicho yo”, explicó.

Lucho Jara: “Fui víctima mis miedos”

Durante la conversación, Lucho Jara insistió en que debió haber tenido más apoyo para realizar la entrevista a Robbie Williams. “Yo tendría que haber tenido un director, o un productor ejecutivo o un mánager que hubiese dicho ‘mire compadre, yo voy a proteger a mi conductor’”, dijo.

“En ese minuto, en televisión, fui víctima mis miedos y fui víctima del sistema de la televisión. Yo hoy en día no lo volvería aguantar”, cerró.