La “peinada” que La Jesuu le dio a Yina Calderón por criticar su tratamiento estético

Una vez más Yina Calderón en medio de una polémica por opinar sobre la apariencia física de otras personas. La instagramer compartió un video de Valentina Ruíz, mejor conocida en las redes sociales como ‘La Jesu’, y criticó duramente un procedimiento estético que se hizo, incluso se atrevió a decir que “se salvó” de ir a esa clínica tras ver ese resultado Ruíz.

“No es por ser mala como ustedes dicen, pero de verdad @lajesuu bebé eso que te hicieron es un peligro. Chicas tenemos que cuidarnos y saber con quién nos operamos y nos inyectamos cosas eso es un peligro hijas”, escribió en la publicación.

“Yo que venía a Medellín a operarme el rostro y me súper arrepentí, gracias a Dios al ver a la Jesuu casi me voy de cul# de esa clínica”, agregó. También aseguró que: “tengamos cuidado bebés, que nos pueden inyectar biopolímeros y luego las jodidas somos nosotras. La Jesu se puso a subir ese video y me salvó a mí... Pilas que la cara así no se ve chévere y ustedes saben que es así, pilas que los biopolímeres no son una mentira, son una verdad”.

Por su parte, ‘La Jesuu’ no aguantó los malos comentarios de la controvertida joven y la ‘peinó' de una manera muy educada y contundente. A través de sus redes sociales compartió un video en el que explicó la razón por la que se veía hinchada.

La contundente respuesta de ‘La Jesu’ a Yina Calderón

Valentina Ruíz, utilizó su cuenta en Instagram donde suma casi 3 millones de seguidores, para responderle a Yina Calderón por su pesado comentario. La influencer partió aclarando que se inyectó en algunas áreas del rostros ácido hialurónico y por eso un poco inflamado estaba inflamado, pero evidentemente a los días eso cambiará.

“En la sociedad radica un problema llamado desinformación, porque cuando usted está informado no sale a hablar tanta incoherencia, a esto yo lo llamo por su nombre y es querer llamar la atención de la mala manera, porque todas las personas que se han sometido a un procedimiento de ácido hialurónico sabe perfectamente que el proceso desinflamatorio es de tres a cinco días”, dijo la creadora de contenidos.

Además, añadió que notó que Yina Calderón criticó su imagen para llamar la atención y para darle promoción a la faja de papada que vende y que precisamente estaba usando al momento de grabar el video. “¿Por qué para vender tú trabajo tienes que hablar mal del trabajo de otras personas? No sé, siento que ‘solitica’ te estás declarando una persona deficiente, que para brillar necesitas apagar a otros”, dijo ‘La Jesu’.

“Descúbrase mami, haga algo diferente. Así usted se sienta con los ovarios lo suficientemente puestos para andar criticando a tantas mujeres, yo hoy le digo que usted vale lo mismo que todos aquí. Ni usted es más que nadie, ni nadie es más que usted... busque ayuda mami, yo se que algún día me agradecerá estas palabras”, dijo la famosa para sellar sus palabras.

Inmediatamente los seguidores de La Jesu aparecieron en los comentarios para aplaudir sus palabras incluyendo a otras personalidades como Andrea Valdiri, Luisa Fernanda W y Lina Tejeiro.