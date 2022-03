José Eduardo Derbez critica a su hermano Vadhir por felicitar tarde a Aislinn

José Eduardo Derbez no dudó en reclamarle a su hermano a Vadhir por felicitar muy tarde a su hermana Aislinn en su cumpleaños número 36.

Los hermanos Derbez hicieron reír a más de uno en las redes sociales luego de que el hijo de Victoria Ruffo le reclamara a su hermano mayor públicamente.

Aislinn celebró su nueva vuelta al sol el pasado viernes 18 de marzo y sus familiares, amigos y seguidores la llenaron con felicitaciones que le hicieron llegar a través de sus redes.

Así lo hizo Vadhir, quien le dedicó un tierno mensaje en su cuenta de Instagram, donde presumió su buena relación. Sin embargo, su mensaje llegó un poco demorado.

El actor llenó de elogios a su hermana y remarcó su sabiduría para enfrentar las adversidades, cómo ha crecido personalmente desde que se convirtió en madre.

“Amo que seas mi mejor amiga y confidente. Felicidades por un año más de lograr tus metas y sueños y ser tan talentosa. Por cierto, ya pásate unos Tips porque de ser la más grande te ves como la más chica, parece que cumples 20. Si o no tengo a la hermana más guapa? Feliz Cumpleaños!!!. Vayan a darle mucho amor!!! (Fue ayer jaj)”, concluyó.

Tras reconocer que su felicitación llegó tarde, José Eduardo no pasó desapercibido el mensaje y se burló de Vadhir.

“Eres el plus de la familia”, “Aquí no más troleando al hermano”. Sin embargo, otros lo criticaron porque no felicitó a Aislinn en redes: “No vimos tu felicitación”.

