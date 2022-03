Jennifer Lopez tiene el truco ideal para llevar un corsé sin ser demasiado elegante

Jennifer Lopez sabe cómo cautivar a su público, no solo con su capacidad como artista, sino también con su estilo y forma de proyectarse al mundo con los atuendos más ingeniosos.

Con cada look que presenta, J.Lo es capaz de imponer moda y se ha convertido en una inspiración para millones de fanáticos en todo el mundo e, incluso, tiene una gran influencia para diversas marcas de lujo que suelen marcar pautas en el estilo que domina temporada tras temporada.

La cantante no tiene miedo de experimentar con cualquier estilo y es así como la hemos visto deslumbrar con looks formales, informales, urbanos o clásicos, ya que no tiene miedo de dar toques vanguardistas y únicos.

Durante este 2022, los corsés han vuelto a ser prendas de mucho auge y, aunque hace décadas eran consideradas prendas elegantes, en la actualidad pueden combinarse con atuendos mucho más informales.

La cantante de “El anillo” lo demostró al lucir un estilo muy chic con el cual combinó una camisa con apliques brillantes con un corsé estilo corazón y falda midi.

Si bien el estilo tenía un toque sofisticado, destacaba como una tendencia que rosaba lo urbano gracias a la mezcla de prendas de diferentes estilos.

La elegancia también forma parte del estilo de Jennifer Lopez

En las publicaciones más recientes de la también actriz, hay muchos atuendos que deslumbran por su elegancia y es que, durante el rodaje de la cinta Marry Me, que protagoniza junto a Owen Wilson, muchos de los looks destacan por ser muy sofisticados.

Vestidos con pedrería lujosa, trajes llamativos para sus shows y un traje de novia que cualquier mujer podría desear forman parte de los atuendos que esta película trae.

Todos estos looks parecen haber sido sacados del guardarropa de J.lo, ya que son estilos muy similares a los que luce la actriz en su propia cotidianidad como celebridad.