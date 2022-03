Famosas que nos prueban que la sensualidad no acaba a los 50 y 60 años

Famosas que derrochan sensualidad luego de los 50 años La edad no es una barrera para sentirse hermosas y deseables.- Instagram

Hay muchos mitos en torno a la mujer después de los 50 años y es que la sociedad insiste en vender la narrativa de que luego de esa edad, dejan de ser sensuales o disfrutar su sexualidad, tal como lo desmienten varias famosas.

Ellas han alzado la voz a favor de sus contemporáneas, recordándonos que la mujer puede ser y hacer lo que ella quiera sin que la edad sea un límite, ni mucho menos deben cumplir con los estándares o las expectativas que reposan sobre una década.

Así como está bien quedarse en casa cuidando a los nietos y optar por atuendos cómodos, hay otras que nos prueban que también se puede disfrutar la madurez sumando éxitos a nivel profesional, dándose otra oportunidad en el amor y sacando su lado más sexy.

Famosas que prueban que la sensualidad sigue viva a los 50 y 60 años

Jennifer Lopez

En este sentido, la diva del Bronx es una de las más destacadas. Hace tan solo días posó en lencería muy atrevida para Dolce & Gabbana, probando que a sus 52 años se encuentra en una de sus mejores etapas.

Sigue dedicándose a la actuación y a la música con su más reciente éxito, Marry me, a la par que volvió a enamorarse de Ben Affleck y luce igual de increíble que cuando despuntó a la fama pues ama pasar su tiempo en el gimnasio y dedicarse tiempo a sí misma.

Kris Jenner

De igual manera, la matriarca del clan Kardashian llamó la atención de todos cuando en 2020 le expresó al mundo que una mujer a los 66 años y madre de 6 hijos también puede tener un gran apetito sexual.

“No sé lo que me pasa, pero creo que no es normal porque siempre tengo ganas, ya me entiendes…”, le confesó Jenner a su amiga Faye Resnick en un episodio del reality familiar.

“El sexo a mi edad es algo precioso y mis niñas no comprenden lo afortunada que soy de seguir sintiéndome así. Tengo que aprovechar el momento”, agregó, normalizando la sexualidad en la tercera edad.

Salma Hayek

A los 55 años, la mexicana es otra de las famosas que derrocha sensualidad y también mucho amor propio, porque es una de las que promueve la autoaceptación, se defiende del bullying e impulsa la belleza natural.

Precisamente esa confianza en sí misma la lleva a mostrarse tal como es en las redes sociales, lo que incluye presumir sus atributos en bikini sin complejo alguno. La edad no es obstáculo para sentirse hermosa y deseable.