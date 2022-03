El día que una fan de Daddy Yankee se coló en su habitación de hotel con un ramo de flores

Con más de tres décadas de carrera en la industria de la música, la reciente noticia del retiro de Daddy Yankee ha conmocionado a todo el medio del entretenimiento y Latinoamérica. Luego de una larguísima lista de éxitos y con enormes giras en una gran cantidad de países, te contamos una de las anécdotas más curiosas del reguetonero durante su carrera.

El conocido como el “Rey del reguetón” suma millones de fanáticos en todo el mundo y con tantos años de carrera, era de esperar que alguna historia curiosa y polémica hubiese tenido lugar antes, durante o después de sus shows. Este es el caso de la ocasión en la que una joven fanática logró colarse hasta la habitación de hotel del artista y llevarle un ramo de flores.

La vez que una fan de Daddy Yankee intentó todo para estar con él y hasta logró llegar hasta su habitación de hotel

Pero, lamentablemente este afán de las seguidoras del puertorriqueño por tener algún tipo de contacto con él muchas veces acaba por caer en el acoso e inclusive han desencadenado acciones violentas. Muchas veces los fans parecen olvidar que los famosos también son personas y necesitan su espacio y ser respetadas, como explicó la esposa del reguetonero.

Mireddys lleva más de 30 años casada con el intérprete de “Métele al perreo” y ha vivido junto a él su ascenso a la fama desde la salida del temás “Gasolina”, el cual se convirtió en todo un fenómeno cultural. Fue precisamente ella quien habló sobre estas situaciones durante una entrevista con el medio BurbuTV en la plataforma de YouTube.

“Lo han llegado a besar en la multitud de personas, lo han tratado de besar montones, hay unas que le agarran la cara hacia un lado y lo besan... Una al jalarlo le desgarró la oreja” dijo Mireddys, quien además contó la anécdota de la fan en el hotel. Dicha situación sucedió en Los Angeles, cuando ella y su esposo llegaron a la suite presidencial luego de un show.

“En ese hotel para subir tenías que poner una llave y marcar el piso a una habitación, y siento en la noche que tocan la puerta, me asomo por un hueco y le dije a Raymond, veo a una muchacha con unas flores en las manos y él me dice ‘olvídate de eso, no vayas a abrir la puerta’ y yo me acuesto”. Dijo la esposa de Daddy Yankee, pero la historia no terminó ahí.

Sorprendentemente, la chica golpeó de nuevo la puerta de la suite poco tiempo después. “Yo decía esta muchacha cómo llegó hasta aquí, eso la dejaron subir desde abajo, y voy para allá y está con las flores y dije abro y cojo las flores para que se vaya y Raymond me dijo: ‘no abras la puerta’” recordó Mireddys.

La inteligente decisión de la esposa de Daddy Yankee cuando una fan se apareció en su habitación de hotel

Finalmente, luego de haber pasado toda la noche en vela por las molestias ocasionadas por la fanática, la esposa del reguetonero decidió abrir la puerta muy temprano en la mañana luego de que la joven tocará con un periódico en mano.

“Estaba amaneciendo y tocaron la puerta y ya había soltado las flores y abrí la puerta y le dije ‘¡Gracias!’ y cerré para que se fuera y supiera que él estaba con su esposa” concluyó Mireddys, quien a lo largo de los años ha sido el soporte de Daddy Yankee.

