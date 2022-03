Dakota y Elle Fanning dan clases de estilo con looks básicos en salida de compras

A estas alturas de sus exitosas carreras, las hermanas Dakota y Elle Fanning han dejado claro que su talento no se limita al mundo de la actuación, también se expande al mundo de la moda.

Ya sea en la alfombra roja o un paseo casual por Los Ángeles, las talentosas estrellas de Hollywood siempre cautivan con sus estilismos fieles a su particular estilo a la hora de vestir.

Tal como los outfit básicos, cómodos e informales en los que se enfundaron el pasado jueves 17 de marzo para salir juntas de shopping por Beverly Hills y compartir un tiempo de calidad.

Dakota y Elle Fanning conquistan en atuendos casuales en un día de shopping

De acuerdo a Daily Mail, las actrices fueron captadas recorriendo las tiendas de la elegante Rodeo Drive mientras derrochaban complicidad y estilo en ensambles casuales pero chic.

El look de Dakota para la salida entre hermanas estaba encabezado por una camisa de lino blanco oversize con algunos botones desabrochados para crear un favorecedor escote pico.

La estrella de El alienista combinó su sofisticada blusa con un par de pantalones de mezclilla azul grisáceo de perneras rectas que llevó con el dobladillo vuelto para mayor comodidad.

Asimismo, completó el ensamble sencillo pero distinguido con un par de ballerinas de cuero marrón pulido con punta redonda y correa elástica negra sobre el empeine de The Row.

En cuanto a los complementos, la mayor de las Fanning elevó su outfit con un elegante bolso bandolera mediano de piel marrón “intrecciato” de la lujosa firma Bottega Veneta.

La intérprete de 28 años remató con un par de gafas de cristales naranja con montura negra y correa blanca; así como también, discretas piezas de joyería, como un collar y brazaletes de oro.

Por último, finalizó su apuesta estilística llevando su melena rubia semirrecogida y su rostro cubierto por un cubrebocas lavanda para protegerse de un posible contagio con coronavirus.

Su hermana menor, por otro lado, apostó por enfundarse en un elegante y confortable jumpsuit crema con botonadura frontal, mangas cortas, bolsillos, perneras holgadas y ceñido a la cintura.

La protagonista de The Girl from Plainville combinó su mono con un par de sandalias deportivas fisherman con correas de cuero blanco, punta redonda y tacón plano de The Row.

En cuanto a los complementos, la artista de 23 años se decantó por un maxibolso de punto marrón, gafas de sol estilo aviador amarillas y algunas pulseras de oro para agregar lujo.

Finalmente, remató su estilismo relajado, pero no menos estiloso, llevando su cabellera dorada recogida con una gancheta beige y su rostro oculto por una mascarilla rosa pastel.

De esta manera, además de lucir sensacionales, las hermanas Fanning no solo demostraron ser dueñas de un sentido de la moda exquisito, sino también lo estrecha que es su relación.

Así lo dejó claro Dakota Fanning en una entrevista a la revista Shape en 2019. “Mi hermana, Elle, y yo somos muy unidas. Siempre lo hemos sido”, develó la famosa a la publicación.

“Somos muy diferentes, pero estamos muy conectadas. No hablamos todos los días, pero no es necesario. Simplemente tenemos ese vínculo especial”, afirmó.