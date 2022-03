Daddy Yankee se retira de la música y habla sobre el legado que marcó en el reggaetón

Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, fue uno de los pioneros en el género urbano y con más de 30 años de carrera anunció su retiro.

El pasado 20 de marzo anunció su retiro con un emotivo mensaje colgado en sus redes sociales y ofreció detalles de su última gira musical.

El intérprete de temas como ‘Gasolina’, ‘Pose’, ‘Ella me levantó’ y ‘Llamado de emergencia’ agradeció el apoyo que le han brindado sus fans en su camino y mencionó que ha llegado a la meta.

“Ahora voy a disfrutar de todo lo que me han dado. Me dicen que hice al género mundial. Pero fueron ustedes los que me abrieron las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, dijo.

— Daddy Yankee