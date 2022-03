Aseguran que Benjamín Vicuña se comprometerá con Eli Sulichin y que ya planea tener más hijos

Medios argentinos dieron cuenta de los deseos que Benjamín Vicuña tendría de formalizar su relación amorosa con su actual pareja, Eliane Sulichin, con quien incluso planifica la posibilidad de extender su paternidad.

El actor chileno reveló su buen momento junto a la argentina en el programa “No es tan tarde”, donde aseguró que “es difícil estar solo. Hay gente que tiene otra predisposición a la soledad. A mí me gusta la gente, la familia y la casa llena”.

Los planes futuros de Benjamín Vicuña

“La pareja es una forma de vivir. Hoy estoy feliz. Viviendo un momento bonito”, complementó el chileno en su entrevista con Germán Paoloski.

De esta entrevista es que posteriormente se tomaron en el programa “A la tarde” para informar que tanta felicidad de Vicuña tendría una razón: a sus amigos más íntimos ya les informó que se comprometerá con Sulichin.

“Benjamín se va a comprometer con Eli Sulichin (...) esta semana levantó el teléfono y dijo ‘estoy muy feliz, me voy a comprometer’. Veremos si hay boda, pero toma un carácter de formalidad. Hace una semana viajó a Chile y se la presentó a su madre. Él les avisó a sus amigos que se va a comprometer”, afirmó Diego Esteves en el programa del canal América.

Las especulaciones respecto del eventual compromiso de Vicuña y Sulichin no fueron compartidas por todas las panelistas del espacio, ya que algunas consideran que el chileno “está más cerca de volver con la China Suárez” que de sostener una nueva familia.

“Por el momento, ninguno de los dos ha dado la confirmación oficial pero no es extraño, ya que el mismo actor de cine ha contado que le gusta pasar tiempo en pareja. Quien sí puso en duda la noticia fue otra panelista de ‘A la tarde’. ‘Está más cerca de volver con la China que de formar nueva pareja’, comentó Débora D’Amato”, contaron en terra.cl.

Pero no sólo la idea de comprometerse causó conmoción en los medios transandinos, ya que la revista paparazzi.com.ar aportó con la idea del chileno de ampliar “pronto” su familia, considerando que ya tiene 43 años, según reveló en “Teleshow”.

“Es algo que hoy no compartiría en una entrevista, es algo que tiene que ver con decisiones profundas. No me lo tomo a la ligera, son decisiones que sé que son decisiones profundas, decisiones de pareja. De amor”, finalizó.