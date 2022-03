El vestido floral de Adamari Lopez perfecto para primavera

Adamari Lopez siempre ha sido una mujer de retos. Nació en Puerto Rico hace 50 años y desde siempre ha demostrado ser una persona trabajadora y que no le teme a los cambios. Gracias a eso su carrera artística se ha nutrido de experiencias tanto en su país natal, México y ahora Estados Unidos, país donde reside desde hace más de 20 años.

“Me fui a México, me abrieron las puertas y con trabajo, me siento súper orgullosa de lo que logré por allá, siempre he venido a mi tierra, a Puerto Rico, siempre he tratado de mantenerme en contacto con mi gente, pero después establecí hogar en Miami y allá me he quedado”, contó durante su participación en el podcast Molusco TV.

¿Por qué Adamari Lopez no ha hecho más telenovelas?

Al ser consultada sobre la razón por la que no ha hecho más telenovelas, Adamari Lopez reconoció que no hay una razón en específico; recordó que pasó por un tratamiento por cáncer que superó satisfactoriamente, se casó y se divorció y luego la vida la fue llevando hacia otras áreas del medio artístico.

“Entro en Mira quien baila (en Miami) y ahí me quedé, como que se me dio la oportunidad de quedarme en Miami, me abrieron las puertas para ser conductora de Un nuevo día, hoy se llama Hoy Día y van a ser 10 años ahora en mayo que llevo como conductora de televisión”, comentó sobre su entrada a la televisión hispana de Estados Unidos.

La actriz de “Amigas y rivales” enfatizó que no está cerrada la posibilidad de actuar en telenovelas, pero que en este momento su prioridad es compartir con su hija y los horarios al trabajar en telenovelas son muy limitantes.

“No es que esté negada a actuar o a volver a un proyecto dramático, me encantaría, pero ahora que tengo una hija me encanta el tiempo que puedo pasar con ella después de que salgo de trabajar y con una novela esos tiempos son mucho más difíciles, porque tienes un llamado a una hora que no todos los días es igual, no sabes la hora en que sales y no puedes programar nada de lunes a sábado...”, destacó.

Su look primaveral

Hoy en día tiene su trabajo como conductora en Hoy Día y, en sus ratos libres, le encanta estar de viaje con su hija Alaïa, conociendo nuevos lugares y nuevas culturas.

Hace poco Adamari Lopez estuvo de visita en Puerto Rico, llevando un magnífico mini vestido amarillo de estampado floral, un outfit ideal para la temporada primaveral.