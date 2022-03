Rob Kardashian reaparece en su cumpleaños y prueba que a sus 35 luce mejor que nunca

Rob Kardashian estuvo de cumpleaños este jueves 17 de marzo, y sus famosas hermanas se encargaron de felicitarlo y llenarlo de amor, dedicándole hermosos mensajes.

El más discreto de la famosa familia prefiere publicar poco en redes y evita mostrarse debido a la inseguridad que vive por su físico desde hace años.

Rob apareció en el reality Keeping Up With the Kardashians por años, pero dejó de salir cuando comenzó a engordar y tenía problemas de autoestima.

De hecho, en algunos capítulos se ve cómo el joven es confrontado por su familia por llevar una vida sedentaria, consumiendo alcohol y alimentándose mal, pero luego dejó de aparecer, e incluso no asistió a la boda de Kim y Kanye, y se perdió otros eventos familiares.

Sin embargo, poco a poco ha ido recuperando su seguridad, y ahora comparte mucho más con sus hermanas Kim, Kylie, Khloé, Kourtney y Kendall, quienes constantemente les muestran su amor y apoyo.

Rob Kardashian reaparece en su cumpleaños 35

Todas sus famosas y exitosas hermanas les dedicaron mensajes de amor en sus redes para felicitar a su único hermano varón de manera pública.

Fue Khloé Kardashian quien publicó una foto inédita familiar, en la que aparece Rob, luciendo más delgado, y sobre todo mucho más feliz que nunca.

Rob llevaba un pantalón deportivo en tono blanco, sudadera gris con algunos colores, tenis grises, y gorra oscura, posando al lado de sus hermanas con una sonrisa.

“Que bello está Rob”, “wow se ve muy bien, está guapo”, “Rob está muy lindo, me encanta”, “muerooo, que lindo está”, y “felicidades, se ve radiante”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El año pasado Rob también se dejó ver en algunos eventos familiares como el cumpleaños de su hija Dream, en cenas y pijamadas con sus hermanas, luciendo muy guapo y pleno.

Rob no ha tenido una vida sencilla debido a sus problemas y ansiedad, pero poco a poco ha salido adelante, y queda claro que a sus 35 está en su mejor momento, y más feliz que nunca.