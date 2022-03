Morbius y otras 5 películas que están destinadas a fracasar en taquilla según los expertos

Durante la última década, la taquilla a nivel mundial se ha convertido en todo en todo un campo de guerra, en especial cuando se trata de grandes producciones llevadas a cabo por los estudios importantes de Hollywood. Según los expertos, parece que Morbius podría estar destinada a convertirse en un total fracaso en cuento llegue a las salas.

Luego de la pandemia del Covid-19, se confirmó una de las tendencias que ya tenía tiempo desarrollándose dentro de la industria. Las audiencias solo van al cine si la película lo amerita, por lo que las películas-eventos terminan siendo las únicas que generan ganancias, esto ha generado un inmenso cambio en cómo se produce el séptimo arte en la actualidad.

Expertos afirman que Morbius podría convertirse en un fracaso de taquilla y no es la única película que lo hará

De acuerdo con algunos expertos, la nueva película basada en comics de Sony es una de las destinadas al fracaso en 2022. De acuerdo con varios medios especializados la película tendrá un trágico desenvolvimiento debido a la gran cantidad de veces que su estreno fue pospuesto, lo cual acabó por convertirla en una especie de chiste dentro de las redes sociales.

La película protagonizada por el ganador del Oscar, Jared Leto ha sido retrasada por una gran cantidad de razones y finalmente se estrenará en abril de 2022, casi dos años después de la fecha inicial de junio de 2020. Además, esto también ha causado que Sony deba de sacar mucho material para poder mantenerla relevante y esto ha generado desinterés.

También hay que tomar en cuenta que los fanáticos y algunos sectores de la prensa ya habían condenado a la película mucho antes de que se diera su fecha de estreno inicial y con cada avance y fotografía que se revela, los usuarios parecen encontrar más fallas. Habrá que ver si el film acaba por ser condenado o la mala publicidad le da algún tipo de vida como placer culposo.

“The Flash”, otra apuesta de superhéroes que puede tener un final catastrófico debido a la estropeada producción, la película ha estado llena de polémicas detrás de cámaras, lo que ha hecho que otros filmes obtengan más importancia en las mentes de los espectadores, lo cual puede ser la peor sentencia.

Por otro lado, la nueva adaptación a la gran pantalla del personaje de Nintendo, Mario, también parece estar destinada a fallar, poco después de que se anunciara, los usuarios comenzaron a quejarse en las redes y acabó por intensificarse luego de que se le diera el rol principal a Chris Pratt en lo que parece ser un film de la misma calidad de la adaptación de 1993.

“Top Gun: Maverick” es otra candidata al fracaso, principalmente por su fecha de estreno, la cual se encuentra peligrosamente cerca de la de “Doctor Strange In The Multiverse of Madness” y “Jurassic World: Dominion”, lo que podría afectar gravemente su presencia, como sucedió con “Nightmare Alley” en 2021.

Los posibles fracasos de taquilla en 2022

“Elvis” sufre el mismo problema de “Top Gun: Maverick”, su fecha de estreno está muy cercana a “Jurassic World: Dominion” y “Lightyear”. Además, parece que ya la época de las películas biográficas estando en la cima de la taquilla ya ha pasado.

Finalmente, “The Lost City” puede ser víctima de su propia falta de innovación, por lo que seguramente muchos espectadores optarán por ver una propuesta que no hayan visto ya mil veces causando el inminente fracaso de la película en la taquilla en todo el mundo.