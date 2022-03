Mauricio Ochmann da lección de madurez al felicitar a Aislinn Derbez

Desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su divorcio han mostrado el cariño y respeto que se mantienen a pesar de las dificultades que enfrentaron como pareja.

Ambos comparten la custodia de su hija Kailani, por quien se han encargado de mantener una relación armoniosa.

A dos años de su ruptura son distintos las muestras de apoyo y cariño que han destacado a través de sus redes sociales.

El actor fue el primero en felicitar a su ex esposa por su cumpleaños número 36 con una fotografía en la que aparece junto a su hija y Derbez.

Los actores han dado lecciones de madurez con su buena relación. Ochamnn y la primogénita de Eugenio Derbez han realizado sus vidas amorosas pero mantienen en lazo familiar firme por su pequeña.

Recordemos que Aislinn y Mauricio se casaron en 2016 en una ceremonia privada en Morelos, México, y dos años después dieron la bienvenida a su única hija en común, la pequeña Kailani Ochmann Derbez nacida el 25 de febrero del 2018.

Sin embargo, su historia de amor se derrumbó y en marzo de 2020 anunciaron su separación.

“A mí me tocó ser el que me volteé con Ais, en un momento, y decirle: ‘Ais, creo que estamos en caminos distintos y creo que le hemos echado ganas durante cinco, seis años, tenemos una hija maravillosa, nos adoramos [...] Pero te tengo que dejar crecer y vivir tu proceso y yo tengo que vivir el mío, nos estamos metiendo el pie, me parece muy egoísta querer aferrarse y que las cosas salgan como a fuerza’”, contó durante entrevista con Yordi Rosado.

— Mauricio Ochamann