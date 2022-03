La última ternura de Máximo, el hijo de Luisa Fernanda W: “Ese niño es divino”

Todos tenemos claro que Máximo, el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, es toda una ternura que nos queremos “comer” con chocolate. Sin embargo, la última escena que protagonizó en redes sociales es para derrtirse de amor. Prepárate para tu mejor “awwww”.

El pequeño está creciendo muy rápido y ya suelta numerosas palabras para la corta edad que tiene (1 añito y 5 meses) y así lo ha demostrado en los videos que su mamá decide publicar en Instagram. El más reciente es imperdible.

La ternura que hizo el hijo de Luisa Fernanda W

Desde las historias de su cuenta oficial, donde supera los 16 millones de seguidores, la creadora de contenido estaba buscando a su pequeño por toda la casa. Hasta que llega al baño y se lo encuentra sentadito detrás de la puerta.

“¿Qué se hizo Máximo? ¿Qué está haciendo ahí?”, le consultó Luisa Fernanda W, a lo que el pequeño máximo contestó: “Popó”.

“¿Popóoo?”, se preguntó su mamá sin poder contener la risa. “Entonces se viene hasta el rinconcito, perdón, no te interrumpo”, añadió la instagramer.

Los comentarios no se hicieron esperar, por supuesto, y la mayoría quedó matada de amor por Máximo. “Ese niño es divino y habla mucho para tener menos de un año y medio”, “Luisa, mi hija también hacía eso”, “tan tierno”, “el mío se metía en el clóset y cuando lo descubrimos se empezó a tapar con las camisas y se le veían los piecitos” y “tan bello”, fueron algunas de las reacciones.

Luisa Fernanda W es una de las influencers más seguidas de Colombia. Foto: Instagram @luisafernandaw

Respondió al doctor que “precisó” sus cirugías estéticas

Luisa Fernanda W se encontró en las redes sociales la imagen que el doctor Juan Diego Otálvaro, cirujano plástico, compartió sobre ella, detallando cada una de las cirugías estéticas que, a su criterio, se ha practicado en el rostro.

Desde su cuenta de Instagram (@drjotalvaro), el profesional no solo colgó la foto de Luisa Fernanda W, sino también de otras famosas colombianas como Greeicy Rendón, Dani Duke y Daneidy Barrera (Epa Colombia). También incluyó a Belinda, Becky G, Eiza González, Adriana Lima y Kylie Jenner.

En la foto donde aparece su rostro con el “antes y después”, desde el perfil del cirujano plástico, la instagramer decidió dejar un comentario donde no solo desmintió algunos de los procedimientos estéticos que mencionó el doctor Otálvaro, sino que también le retó a revisarla personalmente.

“Doc, cuando quiera me revisa”, fue lo primero que dijo Luisa Fernanda W en su mensaje como derecho a réplica.

Seguidamente expresó: “Para que se dé cuenta que no tengo ni perfil mandibular, ni pómulos ni mentón”. Acompañó sus palabras con el emoji de una mujer tapándose el rostro en expresión de decepción.

La pareja de Pipe Bueno también le indicó que en caso de haberse hecho alguna de las cirugías que dijo, ella misma lo habría compartido con sus seguidores. “Soy muy abierta con las cosas que me he hecho y jamás negaría lo que tengo”.

Asimismo, Luisa Fernanda W confirmó cuáles son los procedimientos estéticos que sí se ha hecho en el rostro. “La nariz lo saben, botox también, y los labios me los hice, pero me retiré el producto porque se me regó por parte del rostro. Por eso jamás me volví a hacer algo”, explicó la creadora de contenido.