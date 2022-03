Johnny Depp regresa a la pantalla con un nuevo y encantador proyecto

Johnny Depp ha dejado claro que no piensa seguir de brazos cruzados, viendo la vida pasar. Y es que luego de años luchando por comprobar su inocencia y limpir su imagen, poco a poco está comenzando a retomar su carrera.

Desde que fue acusado por su ex esposa, Amber Heard por violencia doméstica y perseguido por algunos medios que lo calificaron de “violentador de esposas”, el actor ha tenido un gran apoyo por parte de los fans, así como de colegas de la industria e importantes directores y productoras.

Mientras que algunos como Disney y Warner tomaron la decisión de despedirlo de los proyectos en los que estaba, Apple TV y Amazon Prime Video parecen seguir guardándole un espacio en sus proyectos.

Recientemente se dio a conocer que Depp será parte de “Puffins Impossible”, un spin-off de la serie animada del corto “Puffins”, en la que él ya había prestado su voz.

Según se ha revelado, la animación contará con 18 episodios y está corriendo a cargo de ILBE de Andrea Iervolino y Monica Bacardi a través de sus Iervolino Studios y la compañía con sede en Serbia Archangel Digital Studios.

El showrunner de “Puffins Impossible” es Peter Nalli, quien también hizo “Puffins” y “Arctic Friends”. Estas series cortas de cinco minutos se originaron a partir del largometraje “Arctic Dogs”, que se estrenó en cines en 2019 y se hizo popular en Netflix. Iervolino y Bacardí adquirieron todos los derechos derivados de los personajes animados de la película.

“Puffins Impossible” se describe como la versión de acción y aventuras de “Puffins”, que trata sobre las aventuras de un grupo de lindos pájaros árticos con el protagonista, Johnny Puff, con la voz de Depp. En el nuevo spin-off, Johnny Puff se convierte en un ninja en compañía de superhéroes.

“El trabajo que se ha hecho en tan solo un año es simplemente increíble; Estoy encantado con la creatividad de la gente de Serbia”, dijo Depp a Variety. Ésta es la primera serie animada producida en la República de Serbia.

Depp ya había tenido oportunidad de demostrar su talento haciendo doblaje en cintas animadas como “Corpse Bride”, “Rango” y “Sherlock Gnomes”.

“La tremenda respuesta que estamos viendo a la franquicia ‘Puffins’ es increíblemente alentadora y habla de la demanda global de contenido familiar innovador de animación corta de alta calidad adaptado a todo tipo de pantalla”, dijo Andrea Iervolino en un comunicado.

El futuro es aún incierto para Depp pero cada vez se está acomodando mejor

Han pasado casi seis años desde que Amber Heard acusó a Johnny Depp por violencia doméstica, lo que lo llevó a estar en numerosos juicios para demostrar su inocencia.

Esto también hizo que el actor perdiera proyectos en cine como lo fue la tercera entrega de “Animales Fantásticos”, siendo sustituido por Mads Mikkelsen para el papel de Grindelwald.

Depp también perdió el juicio contra el diario The Sun por un artículo de 2018 que lo describía como un “golpeador de esposas”. Se le negó el permiso para apelar el fallo, aunque no significó que no pudiera seguir luchando.

A finales de 2021, el actor obtuvo una gran victoria sobre Amber Heard cuando el juez rechazó su intento de desestimar su demanda por difamación.

Hace poco se dio a conocer que Depp había conseguido que la reconcida abogada Kathleen Zellner, se uniera a su equipo legal. Esto sin duda ha sido una buena noticia para el actor ya que estaría más cerca de terminar con los interminables juicios que han manchado su carrera.

“He pasado los últimos 30 años defendiendo a personas que han sido acusadas falsamente de malas acciones”, dijo Zellner, según reveló Page Six.