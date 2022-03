Epa Colombia estalló contra mujer que le habría robado en su empresa: “Ladrona, siento asco por ti”

Desde hace algunos días, Epa Colombia se está enfrentando a graves situaciones en su empresa de keratinas, debido a algunas “enemigas” económicas que parecen haberle declarado la guerra y desean verla en banca rota.

Sin embargo, ella quiso adelantarse a las arremetidas y arregló sus cuentas y bienes con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Así lo demostró desde sus historias de Instagram, donde dejó un par de escritos directos, fuertes e inesperados.

Epa Colombia estalla contra quienes le roban a su empresa

“Rata asquerosa, te robas 2.800 millones de mi empresa y yo queriendo ir al choco a llevar el dinero de mis keratinas, y tú aprovechándote, robándome, aprovechándote de mi poco conocimiento, y con ese dinero operándote y sacando serie de Netflix”, partió diciendo la influencer.

Aunque el tema luce confuso, Epa Colombia se estaría dirigiendo a su ex contadora, una mujer llamada Yenny Saldarriaga, y quien recientemente se presentó en redes sociales y afirmó que “pronto Colombia conocerá mi verdad”.

Sus expresiones vocales y faciales no le dejaron bien parada en redes sociales, pues un sinfín de usuarios, que ni siquiera están encariñados con Epa Colombia, señalaron que en el rostro de Saldarriaga solo se aprecian malas intenciones.

“Ya verás ladrona, cómo sus 70 clientes abrirán los ojos. Dios les quitará las vendas de los ojos, ladrona, cochina”, continuó diciendo la instagramer en sus historias.

¿Quién es Melissa en el enfrentamiento de Epa Colombia con Yenny Saldarriaga?

Epa Colombia no paró de arremeter contra Saldarriaga e incluso mencionó a Yeferson Cossio. “Pagaste para entregarle un premio a Cossio y lo peor es que él mismo te terminó de pisotear. Acabo de salir de la DIAN, cochina, no tengo pendientes. Me viste muy frágil, ojalá la gente entienda que conseguiste un abogado de marca para quitarme mis bienes, un abogado violador, abusador, hampones”.

Sin piedad alguna y claramente molesta, la empresaria selló diciendo: “Quiero ver cómo mis seguidoras terminan de dañar tu vida, ladrona. Acuérdate que ya yo arreglé mis bienes y mis cuentas con la DIAN”. (...) “¿Por dónde te meterás? ¿Quieres matarme? ¿Aumento mi esquema de seguridad?”.

“Sucia, siento asco por ti. Te di para el carro que tienes ¿y así me pagas?”, concluyó.

Uno de los intensos mensajes que emitió Epa Colombia en sus historias. Foto: Instagram @epa_colombia

Seguidamente salió a relucir el nombre de una mujer llamada Melissa que, de acuerdo a lo que Epa Colombia está diciendo, Yenny Saldarriaga trató de contactarla para manchar el nombre de la instagramer, sin embargo, al parecer no se esperó que Epa y Melissa arreglaran algunas diferencias.

“Cínica, Melissa y yo arreglamos nuestra amistad. Quieres conseguir más enemigos”, escribió Daneidy Barrera. “Ladrona, no quiero que sigas dañando empresas en Colombia”, concluyó Epa.