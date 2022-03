Carmen Villalobos combina skinny jeans negros y botas de combate en un look casual chic

Si hay algo que ha probado Carmen Villalobos a lo largo de sus casi dos décadas de trayectoria, además de su incuestionable talento y personalidad carismática, es su exquisito estilo.

Sobre la alfombra roja o eventos formales, la estrella siempre cautiva enfundada en estilismos elegantes, glamurosos y con un toque de sensualidad con los que acapara las miradas.

No obstante, la actriz colombiana no solo fascina con sus atuendos para ocasiones especiales. También lo hace con sus looks femeninos, cómodos y a la última para el día a día.

Así lo demostró el pasado lunes 14 de marzo al presumir en Instagram un ensamble informal básico, aunque no menos chic con el que se reafirmó como musa a la hora de vestir.

Carmen Villalobos enseña cómo llevar combat boots en un look básico

A través de su perfil en la red social, Villalobos compartió un par de postales en donde aparece posando dentro y fuera de su camper en el rodaje de su nuevo proyecto: Hasta que la plata nos separe.

En las imágenes, aparentemente antes de arrancar las grabaciones, la famosa luce sensacional en un estilismo casual sencillo pero rompedor protagonizado por prendas que todas tenemos.

El look de Carmen para hacer su llegada al trabajo estaba protagonizado por una camiseta gris básica con cuello pico y estampado tanto con la palabra “chingona” como con su significado en vino.

La celebridad llevó la playera con la que reflejó su gran actitud y confianza en el comienzo de semana por dentro de sus inseparables skinny jeans negros de tiro alto, ideales para mujeres petite.

Completó el clásico combo de pantalones de mezclilla más t-shirt, infalible para una salida casual, con unas botas de combate negras, con suela track, que son pura tendencia.

Carmen Villalobos mostró cómo llevar "combat boots" en un look informal | Instagram: @cvillaloboss

Asimismo, la villana de Café con aroma de mujer remató con una estilosa chaqueta puffer negra larga con la que se mantuvo abrigada ante las bajas temperaturas en Bogotá.

En cuanto a los complementos para el atuendo informal básico y chic, la intérprete de 38 años mostró que menos es más al agregar una gargantilla dorada como único accesorio.

Por último, la nominada a los Premios India Catalina remató su outfit con un acertado beauty look sencillo, luciendo su melena alisada y un maquillaje suave que realzó su belleza.

“Levante la mano quien amaneció chingona”, escribió en la descripción de la publicación junto a varios emojis con los que envió la mejor energía a sus más de 19 millones de seguidores.

Como era de esperarse, las fotos desataron el furor entre sus fanáticos en la red social, quienes nos tardaron en expresarle halagos hacia su beldad y su gran estilo en toda ocasión.

Carmen Villalobos hizo gala de su confianza con una playera con la palabra "chingona" estampada | Instagram: @cvillaloboss