Testimonio de exconcursante de ‘La Academia’ contra Marco Antonio Solís revela cómo se solapaba antes el acoso

El acoso dentro de la industria del espectáculo ha sido un secreto a voces que actualmente comienza a tomar relevancia y a ser castigado, pues años atrás este tema era desvalorizado.

Son muchos los que se han aprovechado de su poder para engañar y acosar a quienes van iniciando sus carreras.

Fue el caso de Jacqueline González, ex particiapnte de ‘La Academia’ quien denunció a Marco Antonio Solís cuando era aprte del show pero su testimonio fue ninguneado.

Marco Antonio Solís es un reconocido cantautor y músico mexicano. A sus 10 años inició su carrera junto a su primo con quien hizo un dueto; cinco años después, siendo aún adolescente, formó la agrupación ‘Los Bukis’, con la cual gana popularidad y fama internacional.

Con el paso del tiempo se ganó el respeto y cariño de toda su audiencia gracias a su talento.

Sin embargo, su camino no ha estado totalmente limpio.

Fue en 2008 cuando la joven que buscaba alcanzar su sueño de ser cantante relató como el intérprete de ‘Tu cárcel’ intentó sobrepasarse con ella.

No encontraba este twt y subiré vídeo de esto siempre estaré del lado de las víctimas. Aquí no hay SI ES VERDAD O NO ? Debemos darle voz a esos tantos y tantas que se atreven a alzar la voz @JorgeCarbajalOf #MarcoAntonioSolis pic.twitter.com/3Yc0W2IP8v

Asimismo, siguió contando que durante un almuerzo junto a su padre, el artista sacó un papel y lo firmó indicando que iba a grabarle un disco porque tenía mucho talento. El tiempo pasaba y como la incertidumbre se apoderaba de ella fue directa con él.

“Cuando tengas un disco para mí, yo lo voy a aceptar”, señaló. Al tiempo de indicar que en ese momento era su ídolo, pero no más porque asegura se aprovechó de sus sueños e ilusiones. No me falló un mes, sino tres años esperando. Había mucha desidia y sí había otros intereses”, mencionó.

Luego de sus declaraciones el director de ‘La Academia’ le preguntó si Marco Antonio Solís había abusado de ella.

“No quiero ponerlo así [como un abuso] porque sería muy fuerte. Nunca le seguí la corriente porque antes que todo, voy a ser digna. Marco tenía, o no sé si lo tenga, un problema muy feo con el alcohol y se puso mal. Borracho decía: ‘¡Yo soy Dios!’, y entonces me dijo ‘dame un beso’”, respondió.

Jacqueline confesó que luego de lo sucedido se llenó de odio y resentimiento.

En aquel entonces los jueces del show desestimaron sus palabras e incluso criticaron y resaltaron la carrera de Solís.

Enrique Guzmán resaltó su amistad con el cantante y que ella debía esforzarse sola.

“Marco Antonio Solís y yo somos amigos, pero no empecé con él, no sé con quién empecé, nunca recurrí a nadie, es lo mismo que tienes que hacer tú. Si tú sacrificas tres años de tu vida por promesas que te hizo Marco y no las cumple, la que tiene que hacer el esfuerzo eres tú (…). A Marco hay que tenerle mucho respeto, es un gran amigo y un gran compositor, y tanto es así que hoy cantaste una canción de él, no seas cobarde y dile aquí está tu canción, mira cómo la canto yo y demuéstraselo”, respondió.

— Enrique Guzmán