“No voy a llorar todavía”: participante renuncia tras lesión y se despide entre lágrimas de Aquí se Baila

Una nueva renuncia se dio a conocer en el último capítulo de Aquí se Baila en Canal 13. Esto luego que Valentina Roth anunciara su adiós del programa debido a una lesión.

Sergio Lagos invitó a la participante y a su bailarín Francisco Chávez al escenario del espacio, ya que tenían una noticia que dar.

“No voy a llorar todavía, no lo he hecho en todo el programa y no lo quiero hacer hoy día”, indicó de entrada Roth, revelando que se le rompieron los meniscos en la rodilla.

Al respecto, afirmó que “debo estar bien físicamente, no me puedo seguir arriesgando. Ya la competencia está súper difícil”.

De igual manera, señaló que “me dijeron que me tienen que operar, vine igual y ensayé y todo, y después le dije a Panchito ‘no puedo más’. Porque me gusta estar al 100 y estoy como al 40 o 50″.

Tras esto, mostraron un video con su paso por el programa, lo que derivó en que Roth no aguantara las lágrimas.

“No había estado tan cómoda y tan contenta en un programa nunca antes”, aseguró.

Finalmente, la pareja realizó una última presentación y recibió los aplausos de sus compañeros. Además, el jurado lamentó la salida de la bailarina.

