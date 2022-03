Irán Castillo habla sobre el estigma de la edad para el embarazo tras ser madre a sus 45 años

La sociedad suele juzgar y asustar a las mujeres que deciden ser madre después de los 35 años por considerar que son embarazos de alto riesgo.

Sin embargo, algunas han desafiado al llamado reloj biológico y han traído al mundo niños sin presentar ningún problema de salud.

Irán Castillo es una de ellas y ha decidido conversar sobre su experiencia como madre a los 45 años y asegurar que no hay por qué temer.

La actriz decidió derribar algunos mitos para acabar de no tener hijos por ser “mayores”.

A través de su cuenta en Instagram compartió parte de su contenido en Patreon donde habla sobre la maternidad y algunos ámbitos de su vida.

“El estigma de la edad en el embarazo es lo que más me han preguntado. Aquí les dejo un pedacito”, escribió junto a un audiovisual.

Irán manifestó que tras quedar embarazada comenzaron a hacerle una gran cantidad de estudios solo por tener más de 35 años y considerar que era un embarazo riesgoso.

View this post on Instagram

“Todas estas cosas no son verdad, no solo por tener más de 35 años significa que tu embarazo es de riesgo, es algo que se ha generalizado entre laboratorios, doctores y demás, entonces hay que tener mucho cuidado ahí”, dijo al tiempo que confesó que fue una situación que le generó mucho estrés por pensar que su cuerpo no sería capaz de dar a luz.

— Irán Castillo