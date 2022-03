Ignacia Allamand se defendió de las críticas por apoyar a Nicolás López: “Soy fiel a lo que creo”

El pasado miércoles, se reveló que tres conocidas actrices testificarán a favor del director Nicolás López, quien enfrenta un juicio por denuncias de abuso sexual y violación. Se trata de Loreto Aravena, Paz Bascuñán e Ignacia Allamand.

La información fue entregada por el periodista Rodrigo Fluxá en el matinal Mucho Gusto, de Mega, en donde expresó su opinión al respecto. “Lo que no ha pasado en el caso Weinstein ni en ningún otro país del mundo, es que actrices vayan a testificar a favor del acusado... va a pasar acá”, dijo.

Tras lo señalado por el autor de “Los Pecados de Nicolás López”, las actrices recibieron una serie de críticas en redes sociales. Una de ellas fue Ignacia Allamand, quien hizo frente a los comentarios respondiendo por medio de la misma plataforma.

Las críticas a Ignacia Allamand por apoyar a Nicolás López

Luego de lo expuesto en el matinal Mucho Gusto, de Mega, Ignacia Allamand recibió varias críticas en su última publicación de Instagram. “¿De verdad apoyas a una persona acusada de violación y abuso sexual contra colegas tuyas? ¿De verdad piensas que todas las actrices que lo acusan mienten? ¿Así como una red obsesionada en contra de tu ‘amigo’? Por favor, sororidad con el género”, cuestionó un usuario.

Sin embargo, la actriz contestó. “¿Y de dónde sacas tantas conclusiones tan rápido? Crees lo primero que te dicen y asumes que sabes todo sin escuchar la otra parte... Ya habrá tiempo para todo. Ahora hay un juicio en proceso. Yo soy fiel a lo que creo y si a ustedes eso las desilusiona o lo que sea, pucha lo siento, pero mis valores no se modifican. Y no pienso dar más explicaciones por acá porque hay 4 años de investigación y esto tiene que verse donde corresponde... no aquí, no en la prensa, en tribunales. Lamento no cumplir con las expectativas de todos pero nunca lo he hecho tampoco”, dijo.

“Qué decepción. No queda otra que no consumir ningún producto dónde participes”, expresó otra persona, mientras que alguien cuestionó su actitud en torno al caso. “¿Cómo puedes testificar en favor de un abusador? Cero empatía con el género”, puso. “La Fiscalía me llamó a testificar a mí... Es que ni de lo más mínimo son capaces de informarse. Y hasta aquí llego porque realmente es increíble como saltan sin tener idea DE NADA. ¡Si van a insultar y pedir explicaciones al menos infórmense!”, respondió Ignacia Allamand.

“Creo que no hay dobles lecturas. Vas como testigo de defensa, o sea, que vas a atestiguar para la defensa del abusador, eso NO tiene dobles lecturas. Tu discurso (qué quién sabe si será 100% real) puede llevar a dejar en libertad a un degenerado, una bestia. Quizás a ti nunca te hizo nada, quizás a Paz y Loreto tampoco, pero sí se los hizo a otras mujeres. No porque no te haya pasado a ti, significa que no pasa. Que pena, espero no te de la cara después para salir con discurso feminista”, señaló otro usuario, a lo que la actriz contestó: “A mí me citó a declarar la Fiscalía y esa información es pública. Búscala”.