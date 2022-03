El duro testimonio de estudiante discriminada por su peso en el Metro: “Es fome vivir bullying toda la vida”

Una lamentable situación fue expuesta en el matinal Mucho Gusto, cuando revelaron el testimonio de una estudiante que fue discriminada por su peso, por una funcionaria del Metro de Santiago. El hecho ocurrió en la estación Lo Prado, de la línea 5, cuando la joven intentaba ingresar al servicio de transporte con un certificado de alumna regular.

La afectada, María Fernanda (19), no contaba con su pase escolar, por lo que debía presentar la documentación para poder viajar hasta su establecimiento educacional. El caso fue abordado por el matinal de Mega, en donde conversaron con la estudiante y su hermana.

“El día de ayer, durante la mañana, recibo una llamada de mi hermana, muy angustiada, diciéndome que no la querían dejar pasar en el metro Lo Prado. Para nosotras ha sido muy difícil todo esto, porque yo me he tenido que hacer cargo de mi hermana (...) Mi mamá sufrió un accidente cerebrovascular, entonces nosotros nos hacemos cargo de ella”, relató la hermana de la joven.

Estudiante fue discriminada por su peso en el Metro de Santiago (Mega)

Sobre el incidente, comentó que tras el llamado de su hermana, se acercó al metro, “muy calmada, conversando con la señora que aparece en el video y, cuando me doy cuenta de que no logro ningún diálogo con ella, me voy”. “En eso que me voy, esta señora sigue gritando y empieza a hacer señas como de lo gorda. Yo me devuelvo y me dice ‘con lo gorda que está tu hermana, que deje de comer y que guarde su plata para el pasaje’. Yo quedé en shock, no sabía cómo reaccionar, atiné a seguir grabando porque de verdad que me impresionó su respuesta, no lo podía creer”, agregó.

“Después de terminar de grabar, le dije ‘¿sabe qué señora? Yo no vine a conversar con usted por el cuerpo o por cómo nos alimentamos, solo vine a pedirle de buena fe que dejaran pasar a mi hermana hasta que tuviera su pase, cancelando el pasaje’. Yo estaba a punto de llorar de la rabia, por no reaccionar de otra forma, porque la única perjudicada habría sido Fernanda y yo”, continuó.

El testimonio de estudiante discriminada en el Metro de Santiago

Tras las palabras de su hermana, María Fernanda entregó su testimonio en el matinal de Mega. “Llamo a mi hermana y le digo que me sentí muy discriminada en el sentido de que no me crean que soy escolar, porque como soy más grande nunca me creen que soy escolar”, dijo.

“Ellos no tienen nada que creer o no creer, que hagan su trabajo, y su trabajo es revisar el certificado, no dar sus opiniones. Que se las reserven”, comentó José Antonio Neme, quien escuchaba el relato desde el estudio.

“La gente es así, siempre me han mirado raro porque siempre he sido gordita, siempre he vivido con ese tema (...) Por último de un niño me espero que se burle del físico de una joven, ¿pero de una señora ya adulta?”, remarcó la joven, indicando que “desde chica he sufrido los tratos de gorda, que anda a verte a no sé qué, pero es un tema que yo siempre he sido así, no es que yo quiera ser así”.

Estudiante fue discriminada por su peso en el Metro de Santiago (Mega)

“Yo he tratado miles de veces de bajar, de verme, pero no puedo. Ya me tengo que aceptar así, porque me cuesta”, continuó, revelando lo afectada que se siente cuando recibe este tipo de comentarios. “Cuando la gente me dice esas cosas igual me da pena, pero eso me hace ser más fuerte y decirle a todas las personas que sufren esto, que sean fuertes, que no por tener un físico así, vamos a ser menos. Todas somos lindas, flacas, gordas, todas somos iguales”, reconoció.

Posteriormente, María Fernanda se refirió a los tratos que ha recibido durante su vida, debido a su porte y peso. “A mí me hacían mucho bullying cuando chica, pero pude salir adelante. Es súper fome vivir de bullying toda la vida, yo ya lo tengo asimilado, pero es súper duro”, dijo.

En el estudio, José Antonio Neme reflexionó en torno al caso, reconociendo el impacto que le causó. “Quedamos en reflexión, probablemente esto va a dar tema de conversación en casa”, señaló.