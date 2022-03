Anne Hathaway y su espectacular looks psicodélico que marca tendencia

Cuando de vestir se trata Anne Hathaway es una de las celebridades que más inspira con sus looks elegantes y sofisticados.

Luego de protagonizar ‘El diablo se viste a la moda’ se convirtió en una de las mujeres más admiradas por su talento, belleza y versatilidad al momento de vestir.

En su última aparición pública ha deslumbrado con un outfit que la sacó de sus tradicionales trajes elegantes para hacerla brillar con mucho color.

EL look psicodélico de Anne Hathaway

La diva acudió al programa de ‘The Late Show’ junto al presentador Stephen Colbert donde contagió con su risa y anécdotas a los presentes.

Lo que no pasó desapercibido fue su llamativo look con colores tendencia para esta temporada.

Aunque se trata de un conjunto bastante arriesgado, ella supo cómo sacarle provecho y derrochar estilo mientras acaparaba las miradas y los flashes en las calles de Nueva York.

Se trata de un exquisito conjunto compuesto por un jumpsuit de tirantes repleto de lunares multicolores con cuerpo ceñido y tirantes finos.

La zona inferior del conjunto era con un diseño de pata de elefante de lo más elegante para favorecer aún más la silueta de la actriz a través de la armonía perfecta.

Una pieza del diseñador Christopher John Rogers, la cual acompañó con sandalias y una mini bolsa azul brillante de Versace.

Para complementarlo lució un top tipo corset, un cinturón y un blazer a juego que llevó sobre los hombros y remataba el estilismo de manera extraordinaria.

En cuando al peinado, la intérprete de WeCrashed apostó por llevar el pelo recogido con una cola de caballo y maquillaje en tonos neutros.

Con esta tendencia de tonalidades llamativas y eclécticas Anne sigue dejando claro que es la reina del estilo y más de una apostará por esta apuesta.