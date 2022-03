Anne Hathaway conquista en bustier y pantalón palazzo con estampado de lunares multicolor

La elegancia, versatilidad y sofisticación que Anne Hathaway destila con cada una de sus propuestas estilísticas la han conducido a afianzarse como una auténtica prescriptora de estilo.

En cada una de sus apariciones públicas, la ganadora del Óscar siempre deslumbra con acertadas propuestas glamurosas, femeninas y con un toque de vanguardia con las que impone moda.

Así lo hizo este martes 15 de marzo al asistir al The Late Show With Stephen Colbert derrochando toneladas de garbo y seguridad en un look sensacional multicolor que le sentaba de fantasía.

Anne Hathaway cautiva en un elegante conjunto a full color en Nueva York

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete acaparó todas las miradas en su llegada a los estudios del programa de entrevistas en Nueva York en un fabuloso conjunto de Christopher John Rogers.

El elegante traje de la estrella para promocionar su nueva miniserie, WeCrashed, estaba protagonizado por un par de pantalones palazzo con estampado de lunares arcoíris degradado.

La prenda, confeccionada en una llamativa tela de Jacquard en la que predominaba el verde brillante, era de tiro alto con cinturón ceñido y unas perneras holgadas con bota superancha.

El traje de la famosa de 39 años, perteneciente la colección 008 del diseñador estadounidense, se completaba con un colorido bustier estructurado a juego con discreta cremallera frontal.

Asimismo, presentaba un favorecedor dobladillo curvo que se ajusta al cuerpo y un par de tirantes delgados que se pueden ajustar o quitar. En esta ocasión, Hathaway decidió usarlos.

Bajo la guía de su estilista de cabecera, Erin Walsh, la protagonista de El diablo viste a la moda completó su look llevando un blazer oversize del mismo estilo que su set sobre sus hombros.

De igual forma, se decantó por elevar el ensamble a full color con un par de sandalias metálicas de Giuseppe Zanotti que quedaron cubiertas por las piernas acampanadas de su pantalón.

Con respecto a los accesorios del outfit, con el fin de complementar sin recargar, Anne decidió llevar únicamente unos glamurosos pendientes con cristales de la firma Bulgari.

Así como también una minibolsa de Versace confeccionada en piel azul con la que añadió otra pincelada de color al atuendo para conversar sobre el proyecto que encabeza con Jared Leto.

La pieza que eligió la intérprete está adornada con una placa con la Medusa central del mismo tono. Además, cuenta con asa en la parte superior con cadena rígida para llevarla a mano.

En contraste a su conjunto, la madre de dos se decantó por un beauty look muy sencillo, recogiendo su melena en una cola retro y un maquillaje suave que realzó su belleza natural.

De esta forma, Anne Hathaway no solo protagonizó un momento de moda épico en lo que va de año con el atuendo que Miranda Priestly aprobaría. Además, se reafirmó como musa fashion.

WeCrashed, la serie basada en el podcast WeCrashed: the rise and fall of WeWork, aterrizará en la plataforma de streaming Apple +TV este viernes 18 de marzo.