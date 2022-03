Kika Silva compartió reflexión tras polémica con Benjamín Vicuña: “Cerrando etapas”

Este miércoles, la modelo y deportista Kika Silva se manifestó a través de redes sociales con una reflexión en torno al crecimiento personal. La publicación surgió en medio de la polémica con Benjamín Vicuña, con quien fue vinculada a raíz de lo expuesto por el programa Socios del Espectáculo, de Argentina.

En dicho espacio, se habló acerca de una supuesta infidelidad por parte del actor con la chilena, mientras este mantenía una relación con Eli Sulichin, su actual pareja. El famoso aclaró su relación con la joven, indicando que la conoce desde hace 20 años y descartó un acercamiento. “Es novia de un amigo y está todo más que bien”, dijo.

Kika Silva: “Cerrando etapas y confiando en el futuro”

Tras lo sucedido, Kika Silva apareció en redes sociales con una reflexiva publicación. “Cerrando etapas y confiando en el futuro. De nosotros depende trabajar duro para lograr lo que queramos. De nosotros depende decidir ser felices a pesar de tantas excusas que podemos llegar a ponernos. De nosotros depende aprender de los obstáculos y transformarlos en algo positivo”, partió diciendo.

“Soy buena para tomarme tiempos de reflexión y buscarle sentido a las cosas. Muchas veces me incomodaba ser tan sensible pero hoy he aprendido a valorarlo y agradezco todo lo bueno que eso me ha traído”, agregó.

Kika Silva compartió reflexión en redes sociales (Instagram)

Finalmente, explicó que su mensaje para todos “es recordar lo importante de tomarnos el tiempo de pensar qué queremos, qué podemos mejorar, de agradecer, de mimarnos. El trabajo personal como lo dice la palabra es PERSONAL. Por eso cada uno tiene sus formas y tiempos, y no importa cómo y cuándo, pero hacerlo siempre nos hará llegar más lejos”.

Kika Silva desmintió affaire con Benjamín Vicuña

Cabe señalar que el pasado martes, Kika Silva fue contactada por el programa Me Late para conocer sus impresiones en torno a los rumores que se tomaron el mundo del espectáculo transandino.

Tras ser consultada por el tema, la joven fue tajante al desmentir cualquier tipo de acercamiento con el actor chileno. “La verdad no tengo idea de dónde salió eso. Es hasta ridículo porque yo también estoy pololeando y estoy en otra”, dijo en un comienzo.

“Yo creo que están buscándole parejas no más. Déjenlo tranquilo, pobre Benjamín. Con él tengo buena onda, imagínate tenemos hartos amigos en común, lo conozco, de hecho trabajamos con el mismo equipo, somos amigos y genial”, detalló.

“No tengo idea de dónde salió (el rumor). De hecho, me di cuenta por Instagram que habían escrito cosas y mis seguidores me ponían en las fotos, pero sinceramente no sé más”, cerró.