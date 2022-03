Jennifer Lopez en overol de mezclilla blanco y tenis tiene el look ideal para una cita casual

Si hay algo que ha demostrado Jennifer Lopez a lo largo de su increíble trayectoria profesional, aparte de su incuestionable talento en todas sus facetas, es su espectacular estilo al vestir.

Da igual a donde vaya, la diva del Bronx siempre acapara las miradas luciendo sensacional enfundada en estilismos elegantes, modernos y a la vanguardia con los que impone tendencia.

Así lo hizo la mañana de este lunes 14 de marzo al salir en una cita al aire libre con su novio, Ben Affleck, en un look casual pero no menos chic con el que se afianzó como musa de la moda.

Jennifer Lopez conquista el street-style con relajado outfit monocromático

De acuerdo a Daily Mail, los artistas fueron captados dando un paseo romántico en un parque en Gran Canaria, España; un país en donde Lopez está grabado su próxima película, The Mother.

Mientras compartía un tiempo de calidad con su pareja en su día libre del trabajo, la famosa se convirtió en el centro de atención luciendo radiante con un atuendo informal pero elegante.

El look de JLo estaba protagonizado por un overol de mezclilla blanco hueso de Brunello Cucinelli. El diseño presentaba un frente plisado con bolsillo de parche y herrajes plateados.

Además, tenía un escote recto, correas traseras en Y ajustables, cintura con bandas, perneras cónicas relajadas, dobladillos enrollados, un par de bolsillos abiertos y otro trasero.

La superestrella de 52 años llevó la relajada pero estilosa prenda, ideal para la primavera, con un crop top blanco debajo. Asimismo, completó con un par de zapatillas deportivas a juego.

No obstante, la cantante de On the floor no eligió unas cualesquiera, sino un par de los superpopulares tenis de cuero en tono blanco con talón negro de Alexander McQueen.

Este archireconocible modelo de la firma de moda británica, famoso por su poder para elevar cualquier look off duty, se caracteriza por su suela de goma blanca gruesa y extendida.

Así como también por su cierre con cordones en la parte delantera, puntera redonda, lengüeta con la marca en relieve y logo estampado en la parte posterior.

La madre de dos complementó su ensamble con un bolso de diseñador a juego con su outfit monocromático, gafas de sol y un par de aretes de aro de oro de Jennifer Fisher.

Por último, la protagonista de Marry me remató su estilismo peinando su melena caramelo con una cola de caballo effortless con la que mantuvo sus mechones lejos de su lozano rostro.

Durante la salida, aparte de derrochar estilo con su sencillo atuendo con su overol como protagonista, se pudo ver a Lopez conversando en una banca con el cineasta de 49 años.

Asimismo, la pareja mejor conocida como “Bennifer” también fue retratada caminando de la mano y destilando amor por las calles de la isla.

De esta manera, Jennifer Lopez no solo revalidó su título como referente de moda, además dejó claro que su romance con Ben Affleck solo se fortalece con el pasar de los días.