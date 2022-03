Esta es la razón por la cual la novia de José Eduardo no visita a Victoria Ruffo

Hace unos días José Eduardo Derbez presentó la más reciente producción en la que participó como protagonista: “Mi tío”, una serie que próximamente estará disponible en Prime Video y también reveló varios aspectos de su relación con Paola Dalay.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha sido novio de la modelo desde hace dos años y, a pesar de no descartar los planes de boda con la joven, dio a conocer porqué su pareja y su madre casi no conviven.

José Eduardo, quien también es conductor de “Miembros al aire”, confesó varios puntos de su vida personal como nunca antes, entre estos, que tiene un ataúd en su habitación , ya que le agrada su forma y reveló que en una ocasión durmió ahí.

Sin embargo, algo que captó la atención es que el primogénito de Victoria Ruffo contó detalles sobre la relación de pareja que tiene con Paola Dalay y aseguró que solo en una ocasión han estado junto a la “la reina de las telenovelas”.

“Cuando estaba más chavito si me daba este miedo de ‘Se la voy a presentar, le va a caer bien, no le va a caer bien, qué va a decir, que no va a decir’ y llega un momento que vas creciendo y dices: ‘El que está con ella, él que se la vive con ella, ‘el que sale con ella, soy yo, si le cae bien que bueno”, sostuvo en la entrevista que le realizó Inés Moreno, periodista de espectáculos.