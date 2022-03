Emma Watson es la elegancia en un vestido con pomposa falda de tul blanca

Emma Watson se dio a conocer en todo el mundo cuando apenas era una niña interpretando a la entrañable Hermione Granger en la exitosísima saga cinematográfica de Harry Potter.

Ahora, a poco más de dos décadas del lanzamiento de la serie de películas y con 31 años cumplidos, la estrella británica ya es una actriz consolidada y un auténtico referente de estilo.

Ya sea en un evento especial o en una salida casual, la histrionisa siempre se gana la admiración de todos con estilismos de lo más elegantes, femeninos y atemporales que realzan su belleza.

Así lo hizo la tarde del pasado domingo 13 de marzo al asistir a la edición número 75 de los British Academy Film Awards (Bafta) derrochando glamur en un sofisticado look dicromático.

Emma Watson conquista en vestido blanco y negro en los Bafta

La intérprete hipnotizó en su recorrido por la alfombra roja de la premiación en el Royal Albert Hall de Londres rezumando garbo en un vestido blanco y negro firmado por Óscar de la Renta.

El elegante traje en el que Watson deslumbró en la importante ceremonia se trataba de un diseño personalizado de la colección otoño-invierno 2022 de la casa de modas dominicana.

El vestido presentaba una pomposa falda de tul blanco escalonada con bajo asimétrico y un top de terciopelo negro con cuello halter, un escote pronunciado fruncido y espalda descubierta.

Asimismo, la histrionisa combinó la llamativa prenda con un par de sandalias de René Caovilla; concretamente, el modelo “Chandelier” elaborado en piel efecto terciopelo en negro.

El calzado de la firma italiana con el que dio pasos de estilo constaba de un tacón de aguja superalto, correa envolvente con cristales colgantes, puntera afilada y detalles drapeados.

En cuanto a los complementos, la protagonista de La bella y la bestia mantuvo la paleta de colores neutros y añadió un buen puñado de brillo agregando glamurosas piezas de joyería fina.

Entre sus accesorios, destacaron sus costosos aretes con flecos de lluvia de diamantes de Tatiana Verstraeten y una pulsera de oro rosa con diamantes incrustados de Cartier.

Así como también un set de varios anillos de oro blanco con cristales también de la diseñadora de joyas belga con los que reforzó ese aire lujoso al estilismo que le sentó de fantasía.

De igual forma, Emma puso su sello personal a su sobrio y femenino ensamble con un bolso de mano con cuentas de marfil vintage que le regaló su abuela y ha llevado a varios eventos.

Ya para finalizar, la famosa completó con un beauty look glam, luciendo su melena suelta en ondas con horquillas para mantener sus mechones lejos de su rostro perfectamente maquillado.

Por supuesto, a lo largo de su desfile por la red carpet, la celeb no olvidó derrochar también su carisma innato y mostró una amplia sonrisa con la que exhibió su buen humor.

De esta forma, Emma Watson no solo lució despampanante, además mostró que su talento no se reduce a actuar, también tiene un don para crear looks elegantes y femeninos de impacto.