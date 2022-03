Bella Hadid se arrepiente de operarse la nariz a los 14 años y expone los riesgos de las cirugías

Bella Hadid es una de las modelos más famosas que a sus 25 años tiene una carrera exitosa, desfilando en las pasarelas más importantes del mundo de la moda.

La famosa es un ejemplo para muchas jóvenes que algún día quieren modelar para las marcas más exitosas como Gucci, Versace, o Balenciaga.

Sin embargo, por ser famosa y exitosa no quiere decir que su vida es perfecta, la modelo sufre de problemas de ansiedad que la han llegado a afectar de gran manera, y en gran parte de su vida se sintió acomplejada, e incluso, llegó a sentirse inferior a su hermana, la también modelo Gigi Hadid.

Bella aseguró en una entrevista que siempre la comparaban con su hermana, y ella era la “hermana fea”, creando grandes inseguridades y complejos en ella, por lo que decidió hacerse una cirugía estética a temprana edad.

“Era la hermana fea. Era la morena. No era tan bella como Gigi, no tan extrovertida. Eso era lo que la gente decía de mí. Y desafortunadamente cuando te dicen cosas tantas veces, simplemente lo crees”, dijo la joven.

Bella Hadid confiesa que se arrepiente de operarse la nariz a los 14

Durante una reciente entrevista para la revista Vogue, donde la modelo es portada, Bella mostró su lado más real y habló por primera vez de su cirugía.

Por años han dicho que la joven se ha realizado muchos procedimientos estéticos, pero la modelo estadounidense aseguró que solo se operó la nariz, a los 14 años, algo de lo que se arrepiente actualmente.

“Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me habría convertido en eso. La gente piensa que me jodí por completo mi cara debido a una foto mía cuando era adolescente y me veía hinchada. Estoy bastante convencida de que no estás igual ahora que a los 13 años, ¿verdad?”, dijo la joven en una sincera confesión.

Además, negó que se retocara sus labios o se sometiera a una bichectomía para adelgazar sus pómulos.

“Vamos a poner fin a eso. No tengo ningún problema con el relleno, pero no es para mí. Quien piense que me he levantado los ojos o como se llame, ¡es cinta facial! El truco más antiguo”, explicó.

Y también confesó que creía cada crítica que le decían las personas, sintiendo que no merecía el éxito que estaba teniendo en el modelaje.

“La gente me hizo sentir que no merecía nada de esto. La gente siempre tiene algo que decir, pero lo que tengo que decir es que siempre he sido malinterpretada en mi industria y por las personas que me rodean”, aseguró.

Con este testimonio, Bella deja claro que es importante trabajar en el amor propio y no prestarle atención a las críticas de los demás, que muchas veces pueden afectarte tanto, al punto de hacer que cambies algo de tu cuerpo que no te acomplejaba.

Por eso, es importante que si quieres someterte a una cirugía estética lo hagas en una edad consciente, y porque lo deseas, no porque los demás así lo quieren no les gusta algo de ti.