“No me querían”: Juan Alfonso Baptista recuerda su casting para ‘Pasión de gavilanes’

La ilustre carrera artística que Juan Alfonso Baptista ha logrado construir difícilmente puede explicarse sin Pasión de gavilanes, la exitosa telenovela que protagonizó entre 2003 y 2004.

Aunque ya llevaba varios años destacando en el mundo de la televisión, fue su interpretación del galán Óscar Reyes en este melodrama que lo catapultó al estrellato internacional.

Sin embargo, algo que no todos saben es que el actor tuvo que enfrentar varios obstáculos para poder asistir al casting de la telenovela e incluso estuvo a punto de quedarse por fuera.

Así fue la audición de Juan Alfonso Baptista Pasión de gavilanes

Durante una entrevista con El Colombiano, el intérprete venezolano recordó el complejo proceso que atravesó con el fin de hacer su audición para la exitosa telenovela de Telemundo.

“Fue una historia particular porque al principio no me querían en el casting , me vine para Colombia y me deportaron porque el pasaporte se había vencido”, comenzó a narrar en la charla celebrada en 2020.

No obstante, a pesar de este contratiempo, Baptista logró regresar a otro casting, aunque no por el papel de Óscar sino por el de Franco Reyes, personaje que interpretó Michel Brown.

“Regresé a otra prueba en la que casi no me reciben, hice la prueba para el papel de Franco. Me sabía todos los diálogos y las escenas, y me pusieron a hacer fue de Óscar ”, rememoró.

'Óscar Reyes' de "Pasión de gavilanes" | Captura video

Juan Alfonso admitió que el inesperado cambio en la audición lo puso en aprietos pues solo había estudiado para convertirse en el menor de los hermanos Reyes.

“Casi me muero, me tocó aprenderme todo en cuestión de minutos. Lo que es para uno es para uno, nadie se lo quita” — Juan Alfonso Baptista a "El Colombiano"

De igual forma, El Gato recordó en la plática que quedó cautivado con Colombia, país en el que radica, tras su participación en la novela que marcó un antes y un después en su trayectoria

“Ya tenía seis años de carrera en Venezuela y México, había hecho Gata Salvaje en Estados Unidos, pero Pasión de Gavilanes fue lo primero en Colombia”, señaló.

“ Me enamoré del país, del verde de sus montañas y de la gente . Fue esta novela la que nos disparó a muchos de los que estuvimos en el proyecto”, concluyó el intérprete de ahora 45 años.

Actualmente, Juan Alfonso Baptista está encarnando de nueva cuenta a Óscar Reyes en la secuela de Pasión de gavilanes, una novela que se transmite en Estados Unidos por Telemundo.