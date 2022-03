“La reina de TikTok” pasó de realizar improvisados pasos de baile a dar consejos a sus seguidores

Victoria Ruffo recientemente celebró su primer millón de seguidores en Tik Tok y, como pocas actrices, ha demostrado que disfruta la vida y su trabajo a través redes sociales, donde figura en divertidas rutinas de baile y en las que aparece con sus compañeros de telenovela.

Pese a las criticas que inundaron sus primeros videos, la intérprete ha hecho caso omiso y ha buscado darle dinamismo a su cuenta personal(@victoria_ruffo), donde la podemos ver de lo más feliz realizando challenges con sus amigos actores, personal de producción de la telenovela que está grabando e, incluso, enseñando a bailar a su hijo José Eduardo.

Pero es no es todo, ya que “la reina de TikTok” no deja de sorprender. No solo lo hace con sus mejores pasos de baile y coreografías, sino que ahora su propósito es compartir consejos con sus casi dos millones de seguidores.

A tan pocas semanas de abrir su cuenta en la plataforma social, la “dama de las telenovelas” ha logrado superar el millón de seguidores en solo un mes y posicionarse como una de las “influencers” más reconocidas de la escena en México.

Recientemente la actriz de “Corona de lágrimas” publicó un clip en el que se asegura que “ninguna mujer sabe lo que tiene hasta que lo ve puesto en su hermana” y, tras esa advertencia, la mexicana pide que la siguen para que nadie se pierda sus consejos.

El video que fue compartido en la red social hace cinco días, ya se convirtió en uno de los más vistos en su cuenta y, hasta hoy, tiene casi 5 millones de reproducciones, 403 mil “likes” y casi 6, 500 comentarios.

Entre los comentarios de los internautas, se pueden leer los siguientes de usuarias identificadas, que la admiran y quienes le expresan su cariño: