Geraldine Bazán defiende a su madre y agradece el cuidado que le dio durante su infancia en la televisión

Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, ha estado en el ojo del huracán luego de su hija se divorciara del actor Gabriel Soto.

Ella se ha encargado de contar sus fallas como esposo y hasta como padre, además de criticar su romance con Irina Baeva.

Sin embargo, a pesar de sus polémicas declaraciones, Geraldine no ha cuestionado a su madre y mucho menos ha intentado callarla.

Al ser consultada sobre si alguna vez le ha prohibido a su madre hablar de su ex esposo fue clara y concisa.

“¿Creen que me hace caso? (…) ¿Qué puedo hacer?. Nada más hago ojos de huevo, ¿qué hacemos?”, dijo.

En medio del torbellino que provocó la denuncia de Sasha Sokol sobre el abuso del productor Luis de Llano en su adolescencia, Bazán agradeció los cuidados que le dio su madre cuando inicio en la industria del espectáculo.

“No, nunca he estado en esa situación, me siento muy afortunada porque muchas mujeres han sufrido de acoso, de abuso, no solamente en este medio, o sea, sabemos que sucede en absolutamente todos los medios, lo que pasa es que el medio artístico es el que está más expuesto y el que más se sabe, pero sucede en las escuelas, con los doctores, en las cosas de los abogados, o sea, en cualquier situación, en cualquier lugar, entonces es importante siempre tener un ojo muy abierto”, sostuvo.

— Geraldine Bazán