Will Smith aseguró que nunca hubo “infidelidad” en su matrimonio con Jada Pikett-Smith

Si bien a lo largo de los años ha habido una gran cantidad de míticas parejas en la industria del espectáculo estadounidense e internacional, una de las más populares durante los últimos años es la conformada por Will Smith y Jada Pikett-Smith, quienes, al contrario de otros enamorados, han intentado escapar a todo tipo de polémicas.

Lamentablemente, el tema de las infidelidades en Hollywood es algo muy común, en especial cuando se trata de parejas conformadas por actores. Mucho se ha hablado de cómo la naturaleza de sus trabajos propicia este tipo de situaciones, las cuales pueden llegar a aparecer hasta entre las parejas más felices y respetables del medio.

Will Smith se sincera y segura que durante su matrimonio con Jada Pikett-Smith nunca ha existido ninguna “infidelidad”

La pareja se casó en 1997, justo en el pico de la carrera de Jada y poco antes de encarnar a uno de sus personajes más populares, Niobe, de la saga Matrix. Juntos tienen dos hijos, Jaden y Willow Smith nacidos en 1998 y en el 2000, respectivamente. Además, crían juntos a Willard Smith III, hijo del matrimonio anterior de Will Smith con la también actriz, Sheree Zampino.

A lo largo de las décadas, el matrimonio entre Jada y Will siempre ha parecido un verdadero ejemplo, apoyándose mutuamente en sus altas y bajas y tal cual se dice en la ceremonia, en la salud y en la enfermedad. Además de esto, juntos han llevado a cabo un enorme trabajo humanitario y benéfico a través de su fundación, Will & Jada Smith Family Foundation.

Lamentablemente, esta imagen de pareja perfecta y modelo a seguir se vino un poco abajo luego de unas declaraciones de Jada, en las cuales habría asegurado haber tenido algún tipo de “enredo” con el cantante y rapero August Alsina. Jada afirmó esto durante un episodio de su popular talk show “Red Table Talk”, fuente usual de sonados comentarios.

Ante esto y la reacción que causó en el público y sus fans, el recientemente nominado a los premios Oscar, dio una entrevista exclusiva a Gayle King durante el show “CBS Sunday Morning”, en la cual calmó los ánimos de la situación y aclaró que, durante su larga relación con Jada, nunca ha habido “infidelidad”.

“He decidido que charlar sobre mi vida puede beneficiar a las personas. Charlar es la primera etapa para tener una conversación real y poder explorar verdaderamente si algunas de las cosas en tu corazón son amorosas o venenosas” Dijo el actor, quien procedió a hablar sobre la importancia de la comunicación dentro de su matrimonio.

“Nunca ha habido infidelidad en nuestro matrimonio, Jada y yo hablamos de todo, y nunca nos hemos sorprendido con nada” concluyó Smith, quien con esto deja claro que su matrimonio sigue igual de fuerte, sino más, que el día uno y también da una gran lección a todos sobre lo importante de hablar para mantener cualquier tipo de relación sana.

Will Smith habla sobre su evolución como actor y lo mucho que ha crecido en su profesión

Durante la entrevista, Smith también se dedicó a hablar sobre su carrera diciendo “Creo que soy mejor actor que nunca, y creo que estos próximos 10 años de mi carrera serán la cima de mis interpretaciones como actor”.

Will también habló sobre sus futuros planes y las nuevas generaciones de actores diciendo “También siento que puedo ayudar a la gente, hay un maestro dentro de mí que está tratando de salir. He aprendido a ser feliz aquí y he aprendido a crear amor aquí y quiero compartir”.