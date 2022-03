Revelan mensajes privados entre Kanye West y Pete Davidson luego que Kim hiciera pública su relación

La relación entre Kim Kardashian y Kanye West va de mal en peor tras su divorcio, y ahora que la socialité confirmó su relación amorosa con Pete Davidson, todo empeoró.

Este domingo, 13 de marzo, el rapero acudió a sus redes nuevamente para atacar a Kim y expresar de nuevo su molestia por la cuenta de TikTok de su hija North.

Esto es algo que Kanye ha expresado en diferentes oportunidades, pero Kim ha seguido adelante, dejando que su hija tenga la cuenta, siempre bajo su supervisión.

Además, también expresó su rechazo e indignación por el hecho que ninguno de sus hijos asistiera con él al Sunday Service.

“Mi hija no se criará con gente que no cree en Dios. Yo estoy en un buen lugar y en paz con Dios. Gracias a los designios de Dios estoy aguantando ahora mismo. Siento como si todo fuese una trampa. Quieren que reaccione. Volé de Miami y ninguno de mis hijos irá al Sunday Service. Lo hago público porque somos famosos. Rezar y mostrar que no tengo derechos sobre mis hijos es la única cosa que puedo hacer legalmente”, dijo Kanye en sus redes.

Los mensajes entre Kanye West y Pete Davidson donde hablan de Kim Kardashian

Ante estos mensajes de Kanye en sus redes, Pete Davidson decidió no quedarse más callado y le escribió al rapero para defender a Kim Kardashian.

Fue su amigo Dave Sirus quien publicó las capturas de la tensa conversación de Pete y Kanye en redes donde el comediante le pide que pare con los ataques público y lleve todo de manera privada.

“Eh, aquí Skete, ¿puedes tomarte un segundo y calmarte? Apenas son las 8 de la mañana y no tiene que ser así. Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble y eres muy afortunado de que sea la madre de tus hijos. Madura de una put* vez”, dijo Pete a Kanye. Ante esto Kanye respondió “Oh, estás usando blasfemias, ¿Dónde estás en este momento?”, a lo que Pete le respondió “en la cama con tu esposa”, y le envió una foto en la que se ve acostado en una cama sin camisa y burlándose.

Esto causó indignación en redes pues aseguran que Pete hizo lo mismo con Mac Miller cuando era novia de Ariana Grande, y sabe que Kanye no está bien con su salud mental, por lo que no es nada apropiado enviarle esa foto.

Sin embargo, Pete luego le ofreció ayuda a Kanye y le pidió que se reunieran para hablar en privado, a lo que el rapero le dijo que estaría en el Sunday Service y podía ir.

Pete rechazó su oferta y le pidió que fuera algo privado, a lo que Kanye insistió que fuera el Sunday Service, y el comediante terminó su conversación asegurando que lo ha defendido en muchas oportunidades, y ha evitado que se burlen de él en SNL.