La creativa respuesta de Luisa Fernanda W a usuario que criticó sus outfits

Cuando se trata de contestar a los comentarios poco productivos, Luisa Fernanda W demuestra que tiene una vasta experiencia. Al menos así lo demostró recientemente con el mensaje que el publicó un usuario en su cuenta de Instagram.

Y es que quizás criticar cierto outfit es válido, pues los creadores de contenido siempre están abiertos a este tipo de reacciones, o al menos la mayoría. Lo cierto es que el internauta fue directamente al ataque y la famosa no dudó en responder a su manera.

Luisa Fernanda W le da creativa respuesta a un seguidor

“Que alguien le diga a Luisa Fernanda W que sus outfits son fatales”, publicó el usuario, aunque la cuenta @rastreandofamosos decidió dejar en el nombre en anonimato.

La pareja del cantante Pipe Bueno quiso contestar de forma jocosa, en lugar de rebajarse a un comentario que pudiera dejarle en contra. “¿Sí? Ah bueno, de todas maneras gracias por verlos (emoji de beso y dinero). Los que vienen están peor. Pendientes”, escribió.

Pero quizás lo más creativo de su respuesta fueron los emojis, ya que intercaló uno de carita dando un beso y otros dos alusivos a dinero. De esta manera, quiso dejarle claro que su interacción con la imagen, además del mensaje, le generó las ganancias automáticas de la red social.

Las reacciones de otros usuarios no se hicieron esperar... y dijeron: “Y la que critica ni para comprar tendrá”, “¿Y a qué va el emoji de la bolsa y fajo de dinero que ella coloca en la respuesta? La superficialidad por delante”, “la verdad a mí sí me aburren”, “qué gente tan odiosa” y “no tiene más que hacer sino presumir su ropa”.

¡Ah! Pero Luisa Fernanda W le criticó un bolso a Dani Duke

Hace unos días, La Liendra y Dani Duke disfrutaron de un maravilloso viaje por Europa. En la oportunidad, el pereirano aprovechó para darle un costoso regalo de aniversario a su novia: un bolso de la reconocida marca Chanel, valorado en 33 millones de pesos colombianos. Sin embargo, Luisa Fernanda W criticó el lujoso accesorio.

“Estaba viendo que mi amiga Dani Duke hizo un unboxing de un bolso de Chanel que compró. Yo cuando estuve... no me acuerdo en donde compré también un bolso de Chanel pero les voy a decir una cosa: yo me quejo de la marca, para mí la marca es malísima”, puntualizó la pareja de Pipe Bueno, acotando que sobre todo los que son de piel de caviar, el mismo que tiene la rubia.

Además, añadió que: “yo lo usé una sola vez y el día que lo usé se manchó. Las indicaciones decían no usar en ropa negra, de gamuza, en fin, eso hice. Sin embargo el bolso se manchó como de solo tocarlo”.

Después, mostró el accesorio y dijo: “yo para comprarme un bolso de Chanel ahorro, esos bolsos no son baratos y que me pase eso uy... malo”. También peguntó “¿ustedes alcanzan a apreciar?”.

“Este bolso yo lo amo es muy lindo pero muy malo, se manchó con solo mirarlo. Les diría que compren otra marca, de verdad si se quieren comprar un bolso costoso, lindo, hay marcas espectaculares”, cerró.