Renée Zellweger es ejemplo de elegancia en sofisticado traje sastre negro

Renée Zellweger es reconocida en todo el mundo por el impresionante talento actoral que ha demostrado en películas como El diario de Bridget Jones, Chicago, Cold Mountain o Judy.

No obstante, la ganadora del Óscar no es solo reconocida como una de las actrices más talentosas de su generación, sino también como una de las celebs con el mejor estilo en la alfombra roja.

En cada red carpet en la que desfila, la estrella estadounidense siempre cautiva enfundada en estilismos clásicos, elegantes, femeninos y atemporales con los que derrocha su belleza.

Así lo hizo el pasado 7 de marzo al asistir a la proyección en Nueva York de la nueva miniserie que protagoniza, el drama criminal The Thing About Pam, luciendo poderosa en un look total black.

Renée Zellweger conquista la alfombra roja en un elegante traje negro

Durante la noche del lunes, la histrionisa de 52 años acaparó todas las miradas en su llegada a la alfombra roja del evento en la Gran Manzana derrochando elegancia en un traje sastre negro; informó Daily Mail.

El conjunto de Zellweger para la presentación de la serie estaba compuesto por un blazer de botonadura sencilla con pequeñas solapas y pantalones cortos rectos de Thom Browne.

Apegada a una estética sobria y minimalista, la intérprete elevó el moderno power suit con unos elegantes zapatos con tacón de aguja y puntera afilada a juego firmados por Jimmy Choo.

Asimismo, reafirmó que menos es más al completar su sofisticado look sartorial agregando un único accesorio: un anillo de David Webb cuyo precio supera los 40 mil dólares.

La pieza de joyería está elaborada con un ópalo de fuego talla esmeralda, zafiro cabujón, diamantes talla brillante, esmalte blanco, oro de 18 quilates y platino.

Renée remató su ensamble sencillo pero imponente con su melena rubia peinada en una cola de caballo baja con algunos mechones sueltos y un maquillaje suave que realzó su belleza.

De esta manera, además de probar que en la sencillez está el gusto con su atuendo negro de pies a cabeza, la artista se reafirmó como una de las luminarias de Hollywood mejor vestidas.

Basada en hechos reales, The Thing About Pam se estrenó por la señal de la cadena norteamericana NBC el pasado 8 de marzo.