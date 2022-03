Famosas que nos prueban que ser sexis no depende de una talla

Famosas que son sexis sin importar la talla Ellas nos recuerdan que no hay nada de malo en lucir nuestras curvas.- Instagram.

Durante décadas se nos dijo a las mujeres que para lucir sensuales había que ser talla cero, vestir de cierta forma y seguir otros estándares similares, hasta que cierto grupo de famosas nos empoderaron con el ejemplo.

Poco a poco hemos ido rompiendo esos paradigmas, recordándonos que todos los cuerpos son hermosos y ser sexis no depende de un determinado físico, sino que nace desde la confianza en nosotras mismas y el amor propio.

Famosas muy sensuales ¡sin importar su talla!

Rihanna

La mejor demostración de que la barbadense es fuego puro está en su embarazo. A la cantante no le ha importado su ‘baby bump’ para seguir mostrándose como una fashionista que disfruta de sus curvas y proyecta mucha seguridad en sí misma.

De hecho, cuando iniciaba su carrera fue criticada porque no lucía de la misma manera que las otras artistas de su generación, por lo que le tocó transformar estereotipos con su voluptuosidad y belleza.

Ashley Graham

Ni hablar de la modelo estadounidense que cambió a la industria de la belleza con su talento y personalidad para empezar a visibilizar todos los tipos de cuerpo.

A sus 34 años es uno de los rostros más reconocidos del ‘body positive’, esa corriente que nos invita a dejar atrás los estándares de belleza impuestos por la sociedad y querernos como somos.

Incluso, pese a lo tildado erróneamente como “imperfecciones”, cuando en realidad son parte natural de la vida: estrías, rollitos, flacidez, celulitis y más.

Lizzo

La rapera es otra de las famosas que nos demuestran que la sensualidad y la confianza no dependen de una talla, porque desde su salto a la popularidad no ha querido cambiar su figura por las críticas, por pertenecer a un estereotipo o para complacer.

“Cuando veía a esas personas (con cuerpos ‘perfectos’), me entraban ganas de cambiarlo todo sobre mí: no sentía que era merecedora de respeto. Y la verdad es que ahora no quiero que la belleza de alguien implique tener que restar valor a la de otras personas”, dijo en el pasado.