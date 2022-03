Este es el sorprendente regalo que Consuelo Duval le hizo a la hija de Natalia Téllez

La pequeña Emilia, hija de Natalia Tellez cuenta con un sinfín de madrinas dispuestas a llenarlas de amor y lindos regalos.

Consuelo Duval es una de ellas. La actriz que recientemente presumió como su hijo se convirtió en un héroe de una familia que sufrió un accidente a bordo de una camioneta en la Ciudad de México, decidió tomarse un descanso y aprovechó para encontrar el regalo perfecto para su sobrinita.

Duval se autoproclamo tía de la hija d su compañera apenas se conoció que estaba embarazada.

Consuelo y Natalia mantienen una linda amistad que traspasa las pantallas por lo que Tellez no ha estado sola durante el proceso de la maternidad y el embarazo.

La protagonista de la Familia P.Luche se cruzó durante una caminata por un centro comercial con un hermoso columpio en un aparador y decidió comprarlo para la pequeña hija de su amiga, quien a través de sus redes sociales compartió el gesto de la también comediante.

Luego de dar a luz la presentadora de Netas Divinas regresó al programa desde sus redes ha compartido algunas fotografías de su hija.

Una de ellas fue con su abuelo el pintor y escultor Guillermo Téllez, quien enterneció al posar junto a su nieta.

Natalia regresó con todo para lejos de romantizar la maternidad contar como es una etapa hermosa pero bastante difícil.

“Tiene que ser una decisión muy personal, porque cuando veo la cantidad de chamba y amor eterno que lleva, ojalá sea una decisión porque es un camino para siempre”. Y cuando la veo, digo: esto no es ni el inicio del camino. Entonces, no quiero más programas cursis, por favor, por eso he venido a mostrar mis tetas... ¡No sé por qué dije eso!”, dijo entre risas durante su regreso.

— Natalia Tellez